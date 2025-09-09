Števulová presadila poslanecký prieskum na cudzineckej polícii v Bratislave, má reagovať na problémy s termínmi

Situácia podľa Števulovej sťažuje život mnohým cudzincom, ale aj firmám.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Ustanovujúca schôdza parlamentu
Poslankyňa parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko (PS) Zuzana Števulová. Foto: archívne, SITA/Diana Černak
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Podpredsedníčka Poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS)Zuzana Števulová presadila na Výbore Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšinyposlanecký prieskum na cudzineckej polícii v Bratislave. Prieskum reaguje na množstvo podnetov, ktoré už rok prichádzajú pre nedostupnosť termínov pre cudzincov a obchodovanie s termínmi.

Situácia výrazne sťažuje život mnohým cudzincom, ale aj firmám,“ uviedla Števulová. Podľa nej sa pre školy komplikuje zápis detí cudzincov, na poštách a úradoch si cudzinci nevedia vybaviť bežné záležitosti, čo spôsobuje právnu neistotu aj firmám, ktoré cudzincov zamestnávajú.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kritické vyjadrenia k situácii zazneli aj od Únie miest Slovenska a prezidenta SR Petra Pellegriniho. „Ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka nebolo schopné ani rok od vzniku problémov ich kompletne vyriešiť. Nedávno predložilo niekoľko noviel zákona o pobyte cudzincov a prieskum ukáže, či úpravy viedli k nejakým zmenám,“ dodala Števulová.

Viac k osobe: Matúš Šutaj EštokPeter PellegriniZuzana Števulová
Firmy a inštitúcie: Progresívne Slovensko (PS)Únia miest Slovenska
Okruhy tém: Cudzinecká polícia Minister vnútra SR Poslanecký prieskum Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk