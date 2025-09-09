Števulová presadila poslanecký prieskum na cudzineckej polícii v Bratislave, má reagovať na problémy s termínmi

Podpredsedníčka Poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS)Zuzana Števulová presadila na Výbore Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšinyposlanecký prieskum na cudzineckej polícii v Bratislave. Prieskum reaguje na množstvo podnetov, ktoré už rok prichádzajú pre nedostupnosť termínov pre cudzincov a obchodovanie s termínmi.
Aktiváciu BOK kódu vybavíte aj mimo oddelení cudzineckej polície, služba pre cudzincov mieri aj na iné pracoviská
„Situácia výrazne sťažuje život mnohým cudzincom, ale aj firmám,“ uviedla Števulová. Podľa nej sa pre školy komplikuje zápis detí cudzincov, na poštách a úradoch si cudzinci nevedia vybaviť bežné záležitosti, čo spôsobuje právnu neistotu aj firmám, ktoré cudzincov zamestnávajú.
Kritické vyjadrenia k situácii zazneli aj od Únie miest Slovenska a prezidenta SR Petra Pellegriniho. „Ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka nebolo schopné ani rok od vzniku problémov ich kompletne vyriešiť. Nedávno predložilo niekoľko noviel zákona o pobyte cudzincov a prieskum ukáže, či úpravy viedli k nejakým zmenám,“ dodala Števulová.