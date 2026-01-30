Susko rokoval s Benátskou komisiou o trestnom čine ohýbania práva, podľa neho ohrozuje nezávislosť sudcov – FOTO

Predmetný paragraf zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda v roku 2020, s účinnosťou od 1. januára 2021.
Minister spravodlivosti Boris Susko rokoval s Benátskou komisiou o trestnom čine ohýbania práva, ktorý podľa neho ohrozuje sudcov. Ako v tejto súvislosti pripomenul rezort spravodlivosti, predmetný paragraf zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda v roku 2020, s účinnosťou od 1. januára 2021.

Jeho prijatiu však podľa ministerstva predchádzali relevantné prejavy obáv a spochybnenia dôvodnosti vzniku tohto ustanovenia, a to nielen na koalično-opozičnej úrovni, ale najmä z radov odbornej a akademickej obce, ako aj zo strany Súdnej rady SR ako orgánu sudcovskej legitimity.

Kritika zásahu do nezávislosti súdov

„Už v čase prijímania to bolo veľkou časťou odbornej verejnosti chápané ako prostriedok pre zasahovanie do nezávislosti súdu, ako nástroj na perzekúciu nepohodlných sudcov a ich nezávislé rozhodovanie, respektíve na šikanu, či už zo strany štátu, alebo aj zo strany nespokojných procesných strán. A treba si to zasadiť do kontextu širších justičných zmien, ktoré v tom čase presadila bývalá vláda,“ vyhlásil Susko s tým, že súčasná vláda chcela tento trestný čin vypustiť z Trestného zákona.

„Keďže pani exministerka (Mária) Kolíková nastavila tento trestný čin ako súčasť míľnika 15 z Plánu obnovy a odolnosti, tak Európska komisia, direktoriát pre Plán obnovy, nám to v zásade nedovolil vypustiť. Paradoxne v Správe o právnom štáte Európska komisia nám vytýka, že vôbec takýto trestný čin máme,“ zdôraznil minister.

Konzultácie s Benátskou komisiou

Slovensko momentálne musí podľa Suska riešiť preto protichodný stav až absurdnú situáciu. Ministerstvo spravodlivosti preto v tejto súvislosti požiadalo Benátsku komisiu o konzultáciu.

„Rokovanie bolo veľmi konštruktívne. Benátska komisia si vyžiadala na základe nášho stretnutia ešte stretnutia s ďalšími stakeholdermi v tejto oblasti, či už ide o Súdnu radu SR, predstaviteľov Najvyššieho súdu SR, prokuratúry a ďalších inštitúcií, ktoré majú k tejto otázke čo povedať. A následne nám zašle stanovisko,“ uviedol Susko. Doplnil, že jeho snahou je nájsť odborné riešenie problému, ktorý vznikol za predchádzajúcej vlády a ktorý Slovensku dlhodobo vyčítajú medzinárodné organizácie a inštitúcie.

