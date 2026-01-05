Opozičná kampaň podľa Suska šírila dezinformácie o trestnom kódexe a ovplyvnila vývoj drobnej kriminality

Ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) nikto nikdy nepresvedčí o tom, že kampaň opozície pod názvom „kradnúť sa oplatí“ nemohla negatívnym spôsobom ovplyvniť vývoj drobnej majetkovej kriminality. Uviedol to v rozhovore pre SITA. V tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na svete.
„A platí to, aj keď opozícia podsúva verejnosti dezinformácie a klamstvá o novele trestných kódexov,“ zdôraznil Susko na margo opozičných tvrdení, že novelizácia trestných kódexov spôsobila nárast kriminality.
Nárast drobnej kriminality
Na druhej strane minister pripustil, že nastal problém s drobnou majetkovou kriminalitou, respektíve s nárastom agresivity pri jej páchaní, ktorá kontinuálne rastie už niekoľko rokov a súvisí s viacerými socio-ekonomickými otázkami.
„Takýto trend je však typický pre viaceré krajiny nášho regiónu, v žiadnom prípade sa netýka len Slovenska,“ vyhlásil minister spravodlivosti. Štát ale podľa neho na situáciu reagoval patričným spôsobom.
„My sme niekoľko mesiacov analyzovali situáciu a intenzívne sme komunikovali s predstaviteľmi obchodníkov, ale i samospráv. A treba povedať, že táto spolupráca bola mimoriadne korektná a premietla sa do legislatívnych zmien, ktoré sme napokon prijali,“ uviedol Susko s poukazom na zavedenie princípu „trikrát a dosť“.
Nejasnosti v súvislosti s trestným zákonom
Niektorí opoziční politici však podľa ministra Suska nezodpovedne burcovali vášne a tvrdili, že kradnúť sa oplatí, prípadne šírili zjavné hoaxy.
„Napríklad o tom, že zanikla trestnosť v prípade, ak sa niekto vláme niekomu do pivnice a odcudzí mu napríklad bicykel v hodnote do 700 eur, alebo ak násilím ukradne kabelku dôchodkyni a pripraví ju o peniaze. Vrcholom boli klamstvá bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (Ľubomír Daňko, pozn. SITA) o tom, že sme novelou Trestného zákona umožnili, aby niekto beztrestne nalieval alkohol mládeži a, že trestnosť takéhoto skutku sa prejaví až pri hodnote alkoholu vo výške nad 20-tisíc eur. To je nezmysel,“ skonštatoval Susko s tým, že vniknutie do obydlia či použitie násilia pri krádeži je samo o sebe trestným činom bez ohľadu na výšku škody.
„Mrzí ma, že to právni experti z radov opozície nevedia alebo zámerne zavádzajú verejnosť,“ dodal minister spravodlivosti.