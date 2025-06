Sušičky sú stále obľúbenejšie. Nové energetické štítky poradia, akú si vybrať

Štítok informuje o spotrebe energie, hlučnosti a celkovej efektivite spotrebiča, zákazníkom tak pomáha vybrať si tú najvhodnejšiu možnosť pre ich domácnosť. Práve sušičky zažívajú v posledných rokoch obrovský boom – zatiaľ čo ešte pred desiatimi rokmi ich mal doma takmer nikto, v roku 2020 vlastnila sušičku už každá štvrtá domácnosť v EÚ, čo predstavuje približne 50 miliónov domácnost.[1]

Zmeny v systéme energetického označovania prinášajú väčšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Pri nových modeloch sušičiek sa doterajšia zložitá škála A+++ až D nahrádza jednoduchším systémom označovania od A po G. Plusové znamienka, čísla a iné znaky boli pridávané kvôli neaktuálnosti pôvodného systému.

Nové energetické štítky lepšie odrážajú aktuálny technologický vývoj. Čo to znamená? Modely A+++, ktoré boli predtým považované za špičku, budú teraz označené triedami ako napríklad B alebo C. Kvalita spotrebičov sa však nemení, len sa sprísnili kritériá energetickej úspornosti. Nové označenie tak lepšie zodpovedá realite. Modely v triedach A a B sa na trhu ešte len začnú objavovať, napríklad značka Whirlpool ich uvedie už v auguste.

Foto: Beko + Whirpool

„Práve sušičky sú spotrebič, ktorého prítomnosť v domácnostiach skokovo rastie – ešte pred desiatimi rokmi ich malo len 5 % obyvateľov, dnes ich má každý štvrtá domácnosť v EÚ. Pri značke Beko je momentálny trend jednoznačný – takmer ku každej predanej práčke na Slovensku predať aj sušičku,“ hovorí Ján Krejčíř, marketingový riaditeľ značiek Beko a Whirlpool pre Českú republiku a Slovensko.

Pri výbere programu na sušičke je dobré vedieť, že krátky cyklus neznamená úsporu energie – práve naopak, sušička musí pri rýchlejšom sušení pracovať intenzívnejšie a spotrebuje viac tepla za kratší čas. Úspornejšie sú preto dlhšie, energeticky optimalizované programy, ktoré využívajú čas efektívnejšie a šetria nielen energiu, ale aj vašu peňaženku. Ak teda nie je potrebné usušiť bielizeň rýchlo, oplatí sa zvoliť práve tieto úsporné režimy.

Foto: Beko + Whirpool

Ticho, suším!

Ak vám prekážajú hlučné spotrebiče, vyberajte si sušičky, ktoré majú na novom štítku ikonu s reproduktorom a písmenom A – tie sa držia pod hranicou 60 dB, čo zodpovedá hluku bežného rozhovoru. Na opačnom konci spektra nájdete hlučnejšie modely s hodnotením D, ktoré prekračujú 68 dB. Hlučnosť sušenia však môže byť vyššia aj v prípade, keď sušíte napríklad oblečenie s kovovým zipsom alebo inými kovovými prvkami – na to už výrobca vplyv nemá.

Ďalšia zmena sa týka zníženia počtu kategórií účinnosti kondenzácie sušičky, čo je ukazovateľ toho, koľko vlhkosti sušička vypúšťa do miestnosti. Najlepšie sú na tom modely, ktoré dokážu skondenzovať viac ako 94 % vlhkosti. Naopak, sušičky s hodnotou pod 82 %, ktoré získajú hodnotenie D, môžu mať vplyv na vyššiu vlhkosť v byte – čo je dôležité najmä v prípade, ak máte sušičku v miestnosti, ktorú je ťažké vetrať.

Príjemným vylepšením je pridanie QR kódu na štítok. Tento kód odkazuje na databázu, v ktorej si môžete overiť podrobné technické parametre jednotlivých modelov sušičiek. Novinkou je tiež doplnenie kapacity sušičky osobitne pre syntetickú a bavlnenú bielizeň a informácie o priemernej dĺžke sušenia.

Vedeli ste, že pri moderných sušičkách nie je možné k programu Eco pridávať napríklad extra sušenie? Je to preto, že práve tento program slúži ako takzvaný „referenčný“ – výrobcovia na ňom uvádzajú spotrebu energie podľa prísne stanovených európskych noriem. Akákoľvek zmena by znamenala inú spotrebu, a preto je program Eco zámerne uzamknutý. Vďaka tomu však získate reálnu predstavu o tom, aký je spotrebič úsporný. Pri ostatných programoch si už väčšinou môžete nastaviť všetko podľa svojich preferencií – od intenzity sušenia až po úpravu teploty.

Foto: Beko + Whirpool

Koniec žrútom energie

Sušičky už nie sú žrúti energie ako kedysi, keďže negenerujú toľko tepla a vlhkosti. S novými štítkami sa mení aj označovanie príkonu – namiesto ročnej spotreby sa teraz uvádza spotreba na 100 sušiacich cyklov. Najúspornejšie modely sušičiek Beko a Whirlpool spotrebujú na 100 cyklov približne 90 kWh, čo vychádza v prepočte asi na 14,5 € pri cene 0,15 € za kWh. Pri sušičke v triede F môže 100 cyklov stáť aj 37,39 €.

Moderné sušičky, rovnako ako práčky, vedia samy prispôsobovať dĺžku cyklu, spotrebu vody a ďalšie parametre podľa toho, koľko bielizne do nich vložíte. Nedávať sušiť plný bubon teda nemusí nutne znamenať, že zbytočne míňate elektrinu.

* Trieda F a G je v tabuľke uvedená len orientačne – v praxi ich súčasné sušičky prakticky nedosahujú, pretože by museli mať extrémne vysokú spotrebu. Väčšina nových spotrebičov spadá do tried A–D, triedy F a G bývajú v ponuke prázdne kvôli legislatívnym požiadavkám na úspornosť.

[1]https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/

Informačný servis