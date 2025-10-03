Súperka Petry Vlhovej stále pracuje na návrate na súťažné svahy pred domácimi ZOH 2026

Úradujúca víťazka celkového hodnotenia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní Talianka Federica Brignoneová, v závere predchádzajúcej sezóny utrpela vážne zranenie, stále nevie, či bude schopná súťažiť počas najbližšej zimy.
Brignoneová sa sústredí na „úplné zotavenie“ po zranení, nie na ZOH 2026
Skúsená talianska lyžiarka však chce „dať do toho všetko“ a pripraviť sa na zimné olympijské hry, ktoré sa budú konať na jej domácej pôde v Cortine d’Ampezzo.
Tridsaťpäťročná športovkyňa utrpela v apríli na domácom šampionáte dvojitú zlomeninu ľavej nohy. Priznala, že si nebola istá, či vôbec ešte bude chodiť.
„Neviem, či budem môcť súťažiť, nemám odpoveď,“ povedala na tlačovej konferencii vo svojom sídle v Saint-Jean-de-Moirans vo Francúzsku. Brignoneová, ktorá vlani dominovala a získala veľký krištáľový glóbus aj malé za zjazd a obrovský slalom, podstúpila koncom júla druhú operáciu na urýchlenie zotavenia.
„Skúsila som behať, ale nevydržím ani desať minút. Každý deň cítim bolesť, ale už som na dobrej úrovni. Ako športovkyňa, ktorá chce súťažiť na olympiáde, však ešte nie som pripravená. Pracujem tvrdo na návrate,“ priznala.
Aj keď sa na olympiádu dostane, bude to podľa nej iné ako predtým. „Dám do toho všetko, nechcem mať výčitky, ale je jasné, že to bude úplne iné. Musím to prijať,“ dodala.
Brignoneová nikdy nezískala olympijské zlato, spod piatich kruhov má dve bronzové a jednu striebornú medailu. „Olympiáda nie je pre mňa nevyhnutná. To, čo som dosiahla, je viac, než som si kedy vysnívala. Nemusím byť na olympiáde, aby som vedela, kto som a čo som dosiahla v tomto športe,“ uzavrela.