Hráčsky agent zatknutý. Premierligovú hviezdu mal ohrozovať so zbraňou v ruke

Totožnosť mladého futbalistu je z právnych dôvodov nezverejnená.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Zatknutie, obchodníci, putá
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Hráčsky futbalový agent skončil v putách po tom, čo mal v Londýne pod hrozbou strelnou zbraňou zastrašovať hráča z Premier League. Incident sa odohral 6. septembra a podľa polície išlo o „hrozný zážitok“ pre mladého futbalistu vo veku okolo dvadsiatich rokov, ktorého meno nie je možné z právnych dôvodov zverejniť. Klub, ktorého dres si futbalista oblieka, je o prípade informovaný. Téme sa venovala britská televíza BBC.

FC Everton
Anglický futbalový klub FC Everton na novom štadióne Hill Dickinson Stadium pred domácou premiérou v Premier League 2025/2026 proti Brightonu. Foto: Ilustračné, SITA/AP

Vyhrážal sa aj ďalšiemu mužovi

Počas toho istého incidentu mal agent údajne vydierať a vyhrážať sa aj ďalšiemu mužovi. Polícia potvrdila, že pri žiadnom z prípadov nedošlo k zraneniam. Na miesto boli hliadky privolané 6. septembra o 23:14 miestneho času po hlásení, že muž bol ohrozený zbraňou.

Portugal Soccer Women&#039;s Champions League Final
Fanúšikovia Arsenalu Londýn. Foto: SITA/AP

Už je na slobode

Tridsaťjedenročný agent bol zadržaný 8. septembra pre podozrenie z držby strelných zbraní s úmyslom ich použiť, z vydierania a z jazdy bez vodičského oprávnenia. Po vypočutí bol prepustený na kauciu a vyšetrovanie naďalej vedie londýnska Metropolitná polícia.

