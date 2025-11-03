Hráčsky agent zatknutý. Premierligovú hviezdu mal ohrozovať so zbraňou v ruke

Hráčsky futbalový agent skončil v putách po tom, čo mal v Londýne pod hrozbou strelnou zbraňou zastrašovať hráča z Premier League. Incident sa odohral 6. septembra a podľa polície išlo o „hrozný zážitok“ pre mladého futbalistu vo veku okolo dvadsiatich rokov, ktorého meno nie je možné z právnych dôvodov zverejniť. Klub, ktorého dres si futbalista oblieka, je o prípade informovaný. Téme sa venovala britská televíza BBC.
Vyhrážal sa aj ďalšiemu mužovi
Počas toho istého incidentu mal agent údajne vydierať a vyhrážať sa aj ďalšiemu mužovi. Polícia potvrdila, že pri žiadnom z prípadov nedošlo k zraneniam. Na miesto boli hliadky privolané 6. septembra o 23:14 miestneho času po hlásení, že muž bol ohrozený zbraňou.
Už je na slobode
Tridsaťjedenročný agent bol zadržaný 8. septembra pre podozrenie z držby strelných zbraní s úmyslom ich použiť, z vydierania a z jazdy bez vodičského oprávnenia. Po vypočutí bol prepustený na kauciu a vyšetrovanie naďalej vedie londýnska Metropolitná polícia.