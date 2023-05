Sulík: Zákaz predaja áut so spaľovacími motormi je unáhlený a nedomyslený, každý nech si vyberie na čom chce jazdiť (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá do parlamentu uznesenie, ktoré zaväzuje vládu a jej predstaviteľov, aby sa postavili proti akémukoľvek návrhu Európskej únie, ktorý by viedol k zákazu predaju áut so spaľovacími motormi.

Zachovanie technickej neutrality

Ako ďalej informovali liberáli na utorkovej tlačovej besede, Slovensko by sa uznesením postavilo za zachovanie technologickej neutrality a proti tomu, aby bol akýkoľvek druh dopravy podľa typu pohonu nadraďovaný nad iný.

Kabinet alebo jeho členovia by taktiež mali viesť aktívne rokovania a hľadať podporu tohto stanoviska u partnerských členských štátov.

Ako opätovne zdôraznil predseda SaS a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík, liberáli podporujú všetky opatrenia na ochranu životného prostredia a nie sú proti elektromobilom ako takým.

Zákaz áut so spaľovacími motormi

„Zároveň sme ale proti zákazu predaja áut so spaľovacími motormi a máme na to silné dôvody. Považujeme ho za škodlivý, unáhlený a nedomyslený,“ zdôraznil.

Ako pokračoval, keď vodiči na Slovensku vo veľkom rozsahu prejdú na elektromobily, výrazne vzrastie spotreba elektrickej energie, a tá nebude pokrytá.

Sulík v tejto súvislosti spomenul potrebu ďalšieho jadrového zdroja. „Tým, že bude väčší dopyt po elektrine, vzrastie aj jej cena,“ doplnil.

Podľa názoru liberálov to nie je také „ružové“ ani so samotnými elektromobilmi. Sulík poukázal najmä na spotrebu surovín, akými sú kobalt, nikel, meď, či lítium. Tá je pri tomto type vozidiel šesťkrát väčšia ako pri vozidlách so spaľovacími motormi.

Technický pokrok bez zákazov

Dve tretiny ich celosvetových zásob má pritom pod palcom Čína. „Opäť sa tak dostávame do závislosti od niekoho,“ upozornil.

Liberáli taktiež v rámci svojho postoja podčiarkli fakt, že technický pokrok sa nedá vynútiť príkazmi a zákazmi a že sú zástancami slobodnej voľby. „Nech si každý občan vyberie, na čom chce jazdiť,“ uviedol Sulík.

Zákaz predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035 nemá na Slovensku podporu naprieč celým politickým spektrom. Okrem liberálov sú proti aj strana Hlas – sociálna demokracia (SD), strana Za ľudí, či hnutie Sme rodina.

Obávajú sa negatívnych dopadov na slovenský automobilový priemysel a zamestnanosť. Liberáli spustili proti zákazu aj petíciu.

Brzdenie trendu

Samotné Ministerstvo životného prostredia SR zákaz áut so spaľovacími motormi obhajuje. Odmieta tvrdenia o likvidácii domáceho automobilového priemyslu, či vyhlásenia o tom, že Slovensko na takýto krok „doplatí“.

Na jedno ani druhé nie je podľa neho dôvod. Škaredo by sme podľa neho mohli doplatiť práve na to, ak by sme tento trend brzdili. Pokiaľ by Slovensko odmietalo elektromobilitu, odstrašilo by investorov a svoj trhový priestor by nezmyselne prenechalo tretím krajinám.

Proti zmene nie sú ani predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu SR. Podľa nich je to realita, v ktorej európsky automobilový priemysel žije už mnoho mesiacov a nastavil podľa neho všetky svoje výrobné a podnikateľské plány.

Naše automobilky sú podľa zväzu na takýto vývoj pripravené. Omnoho viac ich aktuálne ohrozujú plány na prijatie novej emisnej normy Euro 7.