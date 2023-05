Sulík a Kollár sa stretli s Ódorom, vyjadrili sa aj k vysloveniu dôvery novej vláde

aktualizované 30. mája, 16:36

Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) vyslovia dôveru úradníckej vláde Ľudovíta Ódora. Predseda SaS Richard Sulík o tom informoval v utorok na sociálnej sieti po stretnutí s premiérom Ódorom.

Politicky hlúpe rozhodnutie

Ako ďalej uviedol, nevyslovenie dôvery by bolo politicky hlúpe rozhodnutie.

„Považujem za extrémne hlúpe nedať hlasy na vyslovenie dôvery vláde, lebo keď vláda nevznikne, tak neviete ani koho odvolať. Tí, ktorí za vyslovenie dôvery nezahlasujú, sa zbavujú akejkoľvek kontroly nad vládou,“ napísal.

Kollára prekvapil Ódorov prístup

S premiérom sa stretol aj predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý povedal, že si vie predstaviť vyslovenie dôvery úradníckej vláde. Ako ďalej uviedol pre médiá po stretnutí s premiérom, žiadne konkrétne požiadavky na predsedu vlády nemal.

„Nemám čo mať požiadavky na premiéra. On si pripravuje svoje vlastné a dáva to schváliť parlamentu,“ povedal Kollár a dodal, že Programové vyhlásenie vlády zatiaľ nečítal. Zároveň informoval, že Programové vyhlásenie vlády by mal mať premiér pripravené 12. či 13. júna, teda začiatkom poslednej riadnej parlamentnej schôdze v tomto volebnom období.

Predseda parlamentu nevidí nič negatívne na premiérovi Ódorovi a taktiež ho milo prekvapil jeho prístup. „Je vidieť, že nepochádza zo sféry politiky, ale pragmatizmu. To si veľmi vážim. Keď sa politik na niečo pozerá svojimi očami, vždy v tom hľadá hlasy od voličov. Pri ňom to tak nie je, vie, čo má urobiť, vie, ktorá cesta je najkratšia k cieľu a spraví to. Je mu jedno, či sa to niekomu bude páčiť, alebo nie,“ myslí si Kollár.