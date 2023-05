Fico: Máme otvorený politický konflikt s pani prezidentkou, my to nezakrývame (video)

Poslanci za stranu Smer-SD tu nie sú na to, aby rokovali výhradne o návrhoch hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Predseda strany Robert Fico tým zdôvodnil skutočnosť, že klub Smeru-SD sa neprezentoval, a tým neumožnil otvorenie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. Tú žiadal zvolať klub OĽaNO.

„Opäť chceli rokovať o všetkom možnom, len nie o tom, čo je pre Slovensko dôležité. V utorok sa budeme opäť pozerať na chaos, ktorý bude šíriť pán predseda parlamentu a jeho bývalí koaliční partneri,“ povedal Fico.

Smeráci idú za premiérom

Keďže v pondelok sa mimoriadnu schôdzu nepodarilo otvoriť ani po dvoch pokusoch, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ju odložil na utorok o 9:00.

V pondelok popoludní sa predstavitelia strany Smer-SD stretnú s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom. Premiér chce so stranami hovoriť o možnej podpore programového vyhlásenia vlády.

Smer-SD už vopred avizoval, že Ódorovej vláde neplánuje vyjadriť dôveru. Programové vyhlásenie vlády by podľa Fica malo byť len inventúrou toho, čo tu napáchala predošlá vláda.

Návrat Mikloška do KDH

Fico zároveň vyzval podpredsedníčku Európskej komisie Věru Jourovú, ktorá je v súčasnosti na Slovensku, aby sa stretla s predstaviteľmi Smer-SD. Chce, aby si „vypočula, čo sa tu dialo za posledné tri roky, čo sa týka porušovania ľudských práv“.

Na margo vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej v nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12 Fico povedal, že mu je úplne jedno, že voči nemu prezidentka plánuje podniknúť právne kroky.

„My máme otvorený politický konflikt s pani prezidentkou, my to nezakrývame. Či podá desať alebo dvadsať žalôb, aj tak budeme hovoriť, že prezidentka škodí tejto krajine,“ vyhlásil. Na adresu Františka Mikloška, ktorý sa vracia do KDH, Fico povedal, že je rád, že má moc prebúdzať politických zombíkov a víta Mikloška späť.