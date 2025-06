Súdy naňho vydali niekoľko zatykačov, podvodníka s viacerými identitami chytila polícia v motoreste

Policajti vypátrali a zadržali v jednom z motorestov v okrese Zlaté Moravce hľadaného muža, na ktorého slovenské súdy vydali viacero zatýkacích rozkazov pre pokračovací zločin podvodu, pričom v ďalších prípadoch vedie polícia vyšetrovanie.

Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková, dotyčný bol tiež aktívny na území Českej republiky, kde svojím konaním spôsobil škodu vo výške niekoľko miliónov českých korún.

„Počas svojho úteku mal byť mimoriadne opatrný, mal meniť svoj výzor, vystupovať pod rôznymi identitami, no ani to mu nepomohlo,“ uviedla Sláviková. Doplnila, že sudca Okresného súdu v Pezinku poslal muža do vyšetrovacej väzby.

Na zadržaní muža sa podieľali policajti oddelenia cieľového pátrania v súčinnosti s policajtmi oddelenia Nitra odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru a policajtmi obvodného oddelenia Zlaté Moravce.