Rodrygo žiaril pri triumfe Realu Madrid v napínavom zápase. Alavés na vlastnej pôde nepredal kožu lacno

Gól brazílskeho útočníka Rodryga zariadil nedeľňajší triumf Realu Madrid na pôde Alavésu 2:1 v napínavom zápase španielskej futbalovej La Ligy. „Biely balet“ sa triumfom udržal na druhej priečke tabuľky a opäť na vedúci FC Barcelona stráca štyri body.
Skóre stretnutia otvoril v prvom polčase hviezdny Kylian Mbappé, po zmene strán vyrovnal Carlos Vicente. Rodrygo však potom zabezpečil Realu cenné tri body. Tréner Xabi Alonso, ktorého pozícia bola podľa španielskych médií pred zápasom ohrozená, po zápase deklaroval podporu svojho tímu.
„Bolo to tvrdo vybojované stretnutie, dobre sme súťažili. Alavés hrá s veľkou intenzitou, ťažko je dominovať celých 90 minút. Prišli sme sem s cieľom vyhrať a podarilo sa nám získať tri body,“ uviedol.
Zdôraznil tiež, že jeho hráči sú jednotní a jediný zápas nezmení celkovú dynamiku tímu. Počas stretnutia sa do zostavy Realu vrátil Mbappé po zranení kolena, ktorý napriek počiatočnej bolesti patril ku kľúčovým hráčom a strelil svoj 17. ligový gól v tejto sezóne.
Debut na ľavom kraji obrany absolvoval 19-ročný mladík Victor Valdepeňas, šancu dostal v dôsledku viacerých absencií spoluhráčov. Real mal niekoľko nevyužitých šancí a rozhodujúci gól svojmu krajanovi Rodrygovi pripravil Vinícius Júnior.
Real Madrid zaznamenal len svoje tretie víťazstvo z ostatných deviatich duelov vo všetkých súťažiach, tento výsledok možno predĺži pôsobenie Xabiho Alonsa na trénerskom poste „bieleho baletu“.