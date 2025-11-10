Súd prikázal prepustenie francúzskeho exprezidenta Sarkozyho z väzenia

Sudca nariadil jeho prepustenie na obdobie do odvolacieho konania.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Foto: Ludovic Marin, Pool via AP
Prepustenie bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho z väzenia prikázal v pondelok odvolací súd. Sudca nariadil jeho prepustenie na obdobie do odvolacieho konania. Sedemdesiatročný Sarkozy, ktorý bol vo väzení 20 dní, tento čas nazval „nočnou morou“.

Exprezidenta, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2007 až 2012, nižší súd v septembri odsúdil na päť rokov pre pokus o získanie finančných prostriedkov od vtedajšieho líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího na kampaň, ktorá ho priviedla k zvoleniu.

Sarkozyho nastúpil do väzenia 21. októbra a stal sa tak prvou bývalou hlavou štátu Európskej únie, ktorá bola uväznená.

Najnovšie na SITA.sk