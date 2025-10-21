Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy nastúpil do parížskej väznice La Santé

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa v utorok stal prvou bývalou hlavou štátu EÚ, ktorá skončila vo väzení. Pri vstupe do parížskej väznice La Santé vyhlásil, že je nevinný.
Sarkozyho, ktorý viedol krajinu v rokoch 2007 až 2012, koncom septembra odsúdili na päť rokov väzenia za zločinecké sprisahanie v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007. Súd ho uznal vinným z toho, že sa usiloval získať peniaze od zosnulého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího.
Prvý v modernej ére Francúzska. Exprezidenta Sarkozyho odsúdili na päť rokov väzenia
Sedemdesiatročný bývalý šéf Elyzejského paláca sa proti rozsudku odvolal. Sarkozyho právnik Christophe Ingrain oznámil, že požiadal o jeho prepustenie počas odvolania, avšak bývalý prezident aj tak strávi za mrežami najmenej „tri týždne až mesiac“.
Po vynesení rozsudku 25. septembra Sarkozy vyhlásil, že „bude spať vo väzení, ale so vztýčenou hlavou“. Desiatky podporovateľov a členov rodiny stáli od utorňajšieho rána pred domom bývalého prezidenta, niektorí v rukách držali jeho zarámované portréty.