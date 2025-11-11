Súčasný svet vykazuje nebezpečné paralely s predvojnovým obdobím, Pellegrini si uctil vojnových veteránov – VIDEO

Deň vojnových veteránov je podľa neho príležitosťou vzdať úctu obetiam prvej svetovej vojny a zároveň mementom, aby sa najkrutejšie kapitoly dejín nikdy neopakovali.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Peter Pellegrini
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Reprofoto: www.facebook.com
Súčasný svet opäť vykazuje nebezpečné paralely s predvojnovým obdobím. Uviedol to v utorok prezidentPeter Pellegrini počas pietneho aktu kladenia vencov na vojenskom cintoríne Kopčany v bratislavskej Petržalke. Deň vojnových veteránov je podľa neho príležitosťou vzdať úctu obetiam prvej svetovej vojny a zároveň mementom, aby sa najkrutejšie kapitoly dejín nikdy neopakovali.

Rozsah tragédie

„Opäť zomierajú vojaci na bojiskách, v zákopoch. A spolu s nimi aj nevinní ľudia, dokonca i deti v troskách obytných domov,“ povedal prezident s tým, že diplomacia musí znovu dostať prednosť pred rinčaním zbraní.

„Verím, že sa vieme poučiť z histórie. Verím, že napokon nepremárnime šancu uchrániť život v mieri pre ďalšie generácie,“ zdôraznil Pellegrini. V príhovore pripomenul rozsah tragédie, ktorú prvá svetová vojna zanechala.

„Dnešný deň je príležitosťou pripomenúť si desať miliónov vojakov, ktorí zahynuli v zákopoch či v neľudských frontových podmienkach. A tiež ďalšie milióny civilistov, na ktorých dopadli útrapy vojnového besnenia,“ povedal.

Následky fyzického a psychického utrpenia

Podľa jeho slov sa vojna dotkla takmer každej slovenskej rodiny, či už stratou blízkeho alebo celoživotnými následkami fyzického a psychického utrpenia. Pripomenul moment, keď sa zničená Európa prvýkrát po rokoch bojov nadýchla mieru.

„Hoci to bolo nadýchnutie krátke, prinieslo nádej a hlavne veľkú úľavu,” povedal. Skúsenosť s dvoma svetovými vojnami priviedla podľa jeho slov Európu k myšlienke partnerstva založeného na rešpektovaní ľudských práv, slobody a rovnosti – Európskej únie.

Uctenie vojnových veteránov

„Napriek všetkým výhradám, či už účelovým alebo opodstatneným, tento európsky projekt predstavuje účinnú prevenciu proti opakovaniu krvavých dejín na našom kontinente,“ vyhlásil.

Dňa 11. novembra 1918 o jedenástej hodine nadobudlo platnosť prímerie, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Tento dátum je medzinárodne spájaný s uctením si vojnových veteránov.

