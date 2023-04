Sú to populisti, kritizoval prezident Zelenskyj niektorých svetových lídrov a vyslúžil si potlesk v stoji

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok kritizoval lídrov, ktorí v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine zaujali neutrálny postoj a označil ich za populistov.

Zelenského komentár počas videoprejavu pred výborom mexických zákonodarcov bol zjavnou narážkou na lídrov, ako je brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý odmietol poskytnúť zbrane Ukrajine, zjavne pripisuje vinu obom stranám a navrhol vytvorenie klubu krajín vrátane Brazílie a Číny, ktoré by podľa neho mali sprostredkovať mier.

Potlesk v stoji

Mexiko pod vedením prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora síce hlasovalo za odsúdenie invázie, no odmietlo na Rusko uvaliť hospodárske sankcie.

„Sú niektorí lídri, ktorí ani raz nenavštívili Ukrajinu a nevideli, čo priniesla brutálna ruská agresia a prečo je dôležité brániť životy,“ skonštatoval Zelenskyj s tým, že zároveň však „v snahe dosiahnuť určitý druh populizmu hovoria veci ako, že Ukrajina údajne nie je pripravená na mier“.

Zelenskyj tiež kritizoval „rôzne spoločnosti a veľké nadnárodné firmy, ktoré chcú zarábať milióny obchodovaním s Ruskom“ a dodal, že „nanešťastie je svet plný pokrytectva“. Od zákonodarcov zo skupiny mexicko-ukrajinského priateľstva, z ktorých väčšina patrí k opozičným stranám, si ukrajinský prezident vyslúžil očakávaný potlesk v stoji.

Ruské úsilie v Latinskej Amerike

López Obrador v roku 2022 odsúdil podporu Ukrajiny zo strany Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a vyhlásil, že sa rovná slovám: „Ja dodám zbrane a vy mŕtvych. Je to nemorálne.“ Tvrdil tiež, že vojne sa dalo zabrániť, no nepovedal ako, okrem toho, že by Rusko nenapadlo Ukrajinu.

V tom istom roku tiež asi poltucet zákonodarcov z jeho strany Morena pomohol vytvoriť kongresový Výbor pre priateľstvo Mexika a Ruska a po tom, ako skupina mládeže zrejme spojená so stranou poslala otvorený list ruskému veľvyslancovi, v ktorom podporila inváziu, strana reagovala, že rešpektujú „slobodu myslenia“ svojich členov.

Rusko tento týždeň vyvíja diplomatické úsilie v Latinskej Amerike. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v stredu stretol s nikaragujským prezidentom Danielom Ortegom a obaja vyjadrili ľútosť v súvislosti s americkými sankciami. Vo štvrtok sa Lavrov stretol aj s nedávno znovuzvoleným kubánskym prezidentom Miguelom Díazom-Canelom a predtým v rámci svojho latinskoamerického turné navštívil aj Brazíliu a Venezuelu.