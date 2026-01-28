Sú to moje deti. Mourinho prekvapil pred zápasom Ligy majstrov, Arbeloa má uňho výnimočné miesto

José Mourinho pred stredajším súbojom Ligy majstrov 2025/2026 zdôraznil, že zápas proti Realu Madrid má pre neho aj silný osobný rozmer. Tréner Benficy Lisabon sa postaví proti svojmu bývalému zverencovi Álvarovi Arbeloovi, ktorého považuje za výnimočnú osobnosť.
„Je tu jeden problém – Chivu aj Arbeloa sú moje deti. Nie sú to len moji bývalí hráči, sú pre mňa výnimoční,“ povedal Mourinho na tlačovej konferencii. „Z ľudského hľadiska, osobného pohľadu a empatie je Álvaro jeden z mojich úplných favoritov.“
Telefónne číslo nemá veľa ľudí
Jeho nedávne vyjadrenia o prekvapení z toho, keď veľké kluby vedú neskúsení tréneri, vyvolali špekulácie, že mieria práve na Arbelou. Mourinho však tieto interpretácie rázne odmietol. „To posledné, čo by som urobil, by bolo vytvárať na neho tlak,“ vysvetľoval 63-ročný kouč. „Prajem mu, aby sa mu darilo a aby mal fantastickú kariéru ako tréner.“
Portugalský stratég zároveň pripomenul, že aj on sám dostal veľkú šancu veľmi skoro, keď sa stal trénerom Benficy. Práve preto nechce byť vnímaný ako kritik mladých koučov. „Aj ja som bol prekvapený, keď som na začiatku kariéry dostal možnosť viesť Benficu,“ zdôraznil Mourinho. „Moje slová teda v žiadnom prípade nemožno chápať ako urážku.“
Zaujímavosťou je, že Mourinho s Arbeloom od jeho nástupu na lavičku Realu Madrid vôbec nehovoril. Podľa skúseného trénera to však nie je potrebné. „Mám veľmi komplikované telefónne číslo, v podstate ho má len klub a rodina,“ vysvetľoval. „V prípade Álvara nie je potrebné volať si a priať šťastie – on to vie.“
Dojatý Arbeloa
Mourinho zároveň priznal, že zatiaľ nemôže hodnotiť Arbeloovu kvalitu ako trénera, keďže nemal možnosť sledovať jeho prácu detailne. Napriek tomu mu želá jediné – šťastie. „Nemôžem ho analyzovať ako trénera, pretože ho v tejto úlohe ešte nepoznám,“ povedal otvorene. „Pre mňa je dôležité len to, aby bol šťastný a aby ho trénovanie napĺňalo, pretože dnes je to veľmi náročná misia.“
Na slová Josého Mourinha reagoval aj samotný tréner Realu Madrid, ktorý neskrýval emócie. „Bol som naozaj hrdý, keď som počul, čo o mne povedal. Som dojatý a šťastný,“ priznal Arbeloa. „José bol pre mňa viac než tréner, na všetkých úrovniach. Dnes ho považujem za veľkého priateľa a teším sa, že mu v stredu budem môcť venovať veľké objatie.“