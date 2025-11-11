Mourinho nechal v Turecku účet za takmer milión eur. Zaplatiť ho zrejme bude musieť Fenerbahce - FOTO

Portugalský tréner José Mourinho v roku 2024 nastúpil do tureckého Fenerbahce Istanbul s cieľom udržať dominantné postavenie v domácej súťaži a priviesť tím do Ligy majstrov.
Do milionárskej súťaže sa však jeho zverenci na konci tohto leta nedostali a „Special One“ sa musel porúčať. Ani po toľkom čase však nie je viacerým sporom koniec.
Najnovšie sa v tureckých médiách objavili informácie, že hotel, v ktorom Mourinho býval, nemá zaplatené za honosný apartmán, ktorý Portugalčan využíval počas svojho pobytu v Istanbule.
Mohol si vybrať
Len 15 mesiacov po podpise zmluvy, ktorej hodnota údajne dosahovala 11,4 milióna dolárov ročne (približne 9 829 422 eur), dostal výpoveď. Zanechal za sebou nielen zmarené nádeje fanúšikov Fenerbahce, ale aj závratné finančné bremeno.
Po jeho odchode odhalila správa denníka Yenicag Gazetesi prekvapivý detail o Mourinhovom pôsobení v Turecku. Namiesto toho, aby si prenajal súkromnú rezidenciu, rozhodol sa bývať v hoteli Four Seasons Istanbul.
Najlacnejšia izba údajne stojí približne 1 320 dolárov za noc (asi 1 138 eur). Kouč údajne býval v jednom z najluxusnejších apartmánov, ktoré boli k dispozícii.
Kto to zaplatí?
Odhady naznačujú, že jeho ubytovanie mohlo stáť Fenerbahce približne 36,5 milióna tureckých lír (745 147 eur) počas 15-mesačného pobytu.
Hotel Four Seasons Istanbul, ktorý sa nachádza na brehu Bosporu, sa môže pochváliť piatimi reštauráciami, vnútornými a vonkajšími bazénmi, zimnou záhradou, posilňovňou a kúpeľmi.
Mourinho opustil Turecko so štedrým odstupným. Na druhej strane, Fenerbahce zrejme bude musieť dlžnú čiastku hotelu zaplatiť namiesto Portugalčana. Turecké médiá riešia, kto je za to zodpovedný.
Vrátil sa domov
Kormidelník, ktorý v januári oslávi svoje 63. narodeniny, sa vrátil ku koreňom. Aktuálne vedie portugalskú Benficu – prvý klub, ktorý kedy trénoval.
Jeho pôsobenie sa začalo pomerne dobre – v lige jeho zverenci zvíťazili štyrikrát a tri razy remizovali. V národnom pohári sú medzi najlepšími 32 mužstvami, v tom ligovom už v semifinále.
V Lige majstrov však z troch zápasov neuhrali ani jediný bod. Benfica sa krčí na predposlednom 35. miesto pred holandským veľkoklubom Ajaxom Amsterdam.