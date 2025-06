Štvrťfinále ME vo futbale do 21 rokov: Španielsko - Anglicko / ONLINE, VIDEO, FOTO

V sobotu od 21.00 sa v Trnave hrá druhý štvrťfinálový duel na tohtoročných ME vo futbale do 21 rokov medzi Španielskom a Anglickom. Obhajcovia titulu z Britských ostrovov v základnej B-skupine nazbierali štyri body – turnaj odštartovali triumfom nad Českom (3:1), potom remizovali so Slovinskom (0:0) a v súboji o prvé miesto podľahli Nemecku 1:2. Španieli v „slovenskej“ skupine najprv zdolali zverencov Jaroslava Kentoša (3:2), následnej aj Rumunov (2:1) a v treťom zápase remizovali s Talianskom (1:1).

