Štvrtá sopečná erupcia na Islande otvorila v zemi puklinu dlhú asi tri kilometre (video+foto)

Na juhozápade Islandu sa v sobotu večer začala už štvrtá sopečná erupcia v priebehu troch mesiacov. Nočnú oblohu tak osvetľovala oranžovými prúdmi lávy. Islandský meteorologický úrad uviedol, že erupcia na polostrove Reykjanes otvorila v zemi medzi pohorím Stóra-Skógfell a Hagafell puklinu dlhú asi tri kilometre.

Islandský meteorologický úrad už niekoľko týždňov varoval, že pod zemou sa hromadí magma, takže je pravdepodobná erupcia. V čase vypuknutia erupcie evakuovali stovky ľudí z termálnych kúpeľov Modrá lagúna, jednej z hlavných turistických atrakcií Islandu, uviedla národná televízia RUV. Erupcia neovplyvnila činnosť letiska v neďalekom Keflavíku.

#Iceland | Aerial footage released by Iceland authorities showed lava spewing from an erupting volcano near towns that were being evacuated.

The eruption was the fourth since December and began at 2023 GMT on Saturday (March 16). pic.twitter.com/TTfNr7ng4g

— DD India (@DDIndialive) March 17, 2024