Študenti na letných brigádach zarobia viac ako minulý rok, suma závisí od viacerých faktorov

Študenti by si na brigádach počas nadchádzajúceho leta mali zarobiť o niečo viac ako vlani. Najčastejšie by sa ich mzda mala pohybovať v rozpätí od 4,5 do 7 eur za hodinu.

Najväčší dopyt je v gastre

Konkrétna suma však závisí od viacerých faktorov, ako je odvetvie, typ práce či skúsenosti brigádnika, ale aj od konkrétnej lokality alebo mesta.

Ako ďalej informuje personálna agentúra Grafton, najväčší dopyt po brigádnikoch sa očakáva v gastro segmente a cestovnom ruchu, no zamestnávatelia budú potrebovať letnú náhradu za dovolenkujúcich zamestnancov aj v ďalších sektoroch.

„Je však dôležité uvedomiť si, že mzda nie je jediným faktorom, na základe ktorého by sa mala posudzovať hodnota brigády. Záujemcovia by si mali všímať aj náplň práce, pracovné podmienky a pracovný čas,“ upozornila branch manager Graftonu Renáta Zalubel.

Riziká letných brigád

Rizikom môže byť napríklad fyzicky namáhavá práca, neštandardný pracovný čas či práca v náročných podmienkach, ako sú vysoké teploty či priame slnko.

Naopak, významným prínosom brigády môže byť podľa nej možnosť vlastného rozvoja a získavanie praktických skúseností, ktoré dokážu študenti zúročiť vo svojom ďalšom štúdiu alebo v pracovnej kariére.

Z finančného hľadiska bývajú lukratívnejšie ponuky brigád v zahraničí. Zaujímavé je z tohto pohľadu Rakúsko, Česko, ale aj Nemecko, Holandsko, Španielsko či Spojené Štáty.

Aj v tomto prípade vedú ponuky v cestovnom ruchu, gastro segmente a hotelierstve, vyhľadávané sú však aj sezónne práce v poľnohospodárstve.

Okrem lepšieho zárobku je v prípade zahraničných brigád motiváciou cestovanie, ale i možnosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

Zahraničie ako prax popri štúdiu

„Brigáda v zahraničí sa dá v tomto smere chápať aj ako vhodná prax popri štúdiu. V budúcnosti môže byť výhodou najmä pre študentov, ktorí sa chcú uplatniť v medzinárodnej spoločnosti,“ uviedla Zalubel.

V prípade akejkoľvek brigády by sa uchádzači mali zamerať na dôveryhodných zamestnávateľov, prípadne si spoločnosť, ktorá brigádu ponúka, preveriť. Vždy je potrebná pracovná zmluva, ktorú by si mal uchádzač dôkladne prečítať skôr, než ju podpíše.

Ak chce študent získať atraktívnu brigádu na letné mesiace, nemal by s jej hľadaním váhať. Niektoré spoločnosti totiž uverejňujú pracovné ponuky vo väčšom časovom predstihu, optimálne je preto zaujímať sa o brigádu 2-3 mesiace vopred.

„Pri niektorých ponukách sa už výberové procesy finalizujú, inde majú uchádzači ešte čas. Na Slovensku býva najviac ponúk v máji a v júni,“ uzavrela Zalubel.