Štrnásť pracovníkov letiska Tenerife bolo zatknutých pre podozrenie z krádeže vecí z odbavenej batožiny

Štrnásť pracovníkov jedného z hlavných španielskych letísk pre turistov bolo zatknutých pre podozrenie z krádeže vecí z odbavenej batožiny.

V piatok o tom informovala španielska polícia. Tá zhabala skupine zamestnancov najväčšieho letiska na Tenerife na španielskych Kanárskych ostrovoch údajne ukradnuté veci v hodnote takmer dva milióny eur vrátane hotovosti vo výške približne 13-tisíc eur. Ďalších 20 zamestnancov letiska je vyšetrovaných v tom istom prípade.

Letisko Tenerife Juh ročne odbaví približne 11 miliónov cestujúcich, z ktorých väčšina sú európski turisti vyhľadávajúci príjemné podnebie na ostrovoch pri pobreží severozápadnej Afriky. Vyšetrovanie sa začalo po náraste počtu sťažností cestujúcich na chýbajúce veci z ich batožiny, uvádza sa vo vyhlásení polície.

Ku krádežiam došlo pri ukladaní batožiny do batožinového priestoru lietadla, uviedla polícia. V batožinovom priestore údajní zlodeji násilím otvorili kufre, vybrali z nich cennosti a opäť ich zavreli.

Úrady zhabali 29 luxusných náramkových hodiniek, 120 šperkov, 22 špičkových mobilných telefónov a rôzne elektronické zariadenia. Podozriví podľa polície predali mnoho ďalších vecí online alebo v miestnych obchodoch.

