Stretnutie expertov odhalilo závažné trendy, radikalizácia mladistvých na Slovensku výrazne rastie

Odhaľovanie trestnej činnosti v online prostredí, nárast radikalizácie a extrémizmu medzi páchateľmi do 21 rokov či systematická práca so zradikalizovanou mládežou. To boli hlavné témy nadrezortného stretnutia, ktoré sa konalo na pôde Ministerstva spravodlivosti SR.
Experti hľadajú riešenia
Experti z rezortov spravodlivosti, vnútra a školstva, ako aj Generálnej prokuratúry SR, akademickej obce a tretieho sektora diskutovali o spoločných riešeniach zameraných na zvýšenie účinnej nápravy detí, ako páchateľov rôznych deliktov. Podľa aktuálnych policajných štatistík za posledné štyri roky výrazne stúpa podiel detí na páchaní kriminality, najmä v oblasti radikalizmu.
Výskumy zároveň ukazujú, že represívne opatrenia nie sú vždy najúčinnejšie, najmä pri ideologicky motivovaných činoch. Psychológovia upozorňujú na zhoršenú atmosféru na školách po tragickom útoku v Spišskej Starej Vsi.
Potreba dlhodobej a systematickej práce s deťmi
Odborníci zdôrazňujú, že práca s deťmi v tejto oblasti má byť dlhodobá a systematická. „Ak dieťa zíde z cesty, systém by ho primárne nemal karhať, ale nasmerovať ho na cestu vedenia riadneho života. Včasná diagnostika a zásah štátu sú kľúčovými nástrojmi v boji proti radikalizácii detí,“ uviedol rezort spravodlivosti.
Alarmujúca je už aj situácia v zahraničí. „Podľa skúseností zo škandinávskych krajín je ohrozený približne každý štvrtý študent, u nás zatiaľ každý piaty,“ upozorňuje komisár pre deti Jozef Mikloško. Zároveň zdôraznil potrebu výmeny informácií medzi zodpovednými subjektami.
Súdy majú zasahovať až v krajnom prípade
„Musíme dbať na to, aby sme deťom zabránili skĺznuť do trestnoprávnej roviny. S deťmi sa musí pracovať kontinuálne, pričom súdy a orgány činné v trestnom konaní by mali vstupovať do procesu až v krajnom prípade,“ uviedol generálny riaditeľ Sekcie restoratívnej a alternatívnej justície ministerstva spravodlivosti Daniel Petričko.
Riaditeľ Inklucentra Viktor Križo zdôraznil potrebu aplikácie rôznych programov s prvkami restoratívnej justície, vrátane už spusteného projektu Restoratívna a alternatívna justícia pre každého. Zástupca generálnej prokuratúry Peter Šufliarsky potvrdil záujem o riešenie tejto problematiky a dodal, že tento problém má nadrezortný charakter a netýka sa iba oblasti školstva.