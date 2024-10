Strelec: Liga majstrov je sen, ktorý sme si zaslúžili a odmakali. V dueli proti City našiel aj dobré pasáže (video+foto)

Futbalisti Slovana Bratislava nestačili na anglického majstra z Manchestru City. Výsledok neprekvapil, oduševnený výkon domácich nezahanbil, ale tlačová konferencia bola iná ako zvyčajne.

Naznačil sa možný odchod Vladimíra Weissa st., ktorý klub vedie ako hlavný tréner. Prezradil, že v priebehu najbližších dní sa k tomu vyjadrí.

Ďalej odmietol komentovať prípadný koniec kariéry svojho syna. Ten pred sezónou oznámil, že po nej skončí. No všetko je údajne inak a môže sa to stať realitou už po dueli s „The Citizens“.

Práve tam strávil svoje mládežníckej roky, takže v tom môžeme hľadať aj akúsi symboliku.

Podobný duel ako na Eure

Útočník Slovana Bratislava Dávid Strelec v pozápasových rozhovoroch pre médiá uviedol, že podobne ťažké zápasy odohral na Eure – opomenul najmä stretnutie proti Anglicku. „Sú možno trochu viac zohratí.“

Nemyslí si však, že kvalita ManCity predčila jeho očakávania. Vie však, že majú fantastických hráčov a pre „belasých“ to bolo veľmi ťažké.

S výsledkom nie je spokojný

Atmosféra počas celého duelu vnímal ako „fantastickú“. „Ľudia nás hnali dopredu.“

Výsledok nevníma veľmi dobre, keďže prehrali, pretože do každého zápasu idú s tým, že chcú zvíťaziť. „Hovorím, že 4:0 je dosť, ale proti takému súperovi je to ešte okej.“

Našiel aj pozitíva

To, že ešte pred úvodným výkopom môže on spolu so spoluhráčmi počuť hymnu súťaže, je ako „sen, ktorý sme si zaslúžili a odmakali“. „Je to jedna z najkrajších zvučiek na svete,“ priblížil slovenský reprezentant.

Za pozitívum berie šancu už v druhej minúte stretnutia, ktorú mal Marko Tolič. „Boli tam aj dobré pasáže, z nich si môžeme niečo zobrať do ďalších zápasov, či už v Lige majstrov alebo v našej lige,“ dodal pre akreditované médiá.