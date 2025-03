Streľba vo Zvolene očami svedkyne: Stála som pri pani, ktorú zasiahla strela do hlavy

Zvolenským sídliskom Západ sa v sobotu večer ozvali výstrely. Hovorkyňa KR PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová podľa portálu noviny.sk uviedla, že jedna zo striel zasiahla do hlavy 65-ročnú ženu „Podľa lekárskej správy utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia 14 dní,“ priblížila.

Policajná hovorkyňa doplnila, že zatiaľ neznámy páchateľ pravdepodobne strieľal zo vzduchovej pušky a vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva.

Incident sa odohral na ulici Karola Šmidkeho a podľa medializovaných informácií mali padnúť štyri výstrely a zasiahnutá mala byť aj dodávka, ktorá predávala ovocie a zeleninu.

„Ja som bola práve pri tej pani a pri tej dodávke, a len pár centimetrov mi preletela tá strela popri tvári, keď ju zasiahla do hlavy,“ uviedla na sociálnej sieti Facebook v skupine venovanej mestu Zvolen svedkyňa udalosti, ktorá zavolala políciu aj sanitku. „Keď mi odznel adrenalín, mi to začalo celé začalo dochádzať, že som mohla dostať strelu do tváre,“ dodala.