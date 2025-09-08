Streľba na autobusovej zastávke v Jeruzaleme si vyžiadala päť obetí na životoch

Palestínske militantné hnutie Hamas útok privítalo.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Miesto útoku v Jeruzaleme, kde palestínski bojovníci zabili päť ľudí. Foto: SITA/AP
Izrael Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Izrael

Päť ľudí zahynulo a približne 15 ďalších utrpelo zranenia v pondelok, keď dvaja Palestínčania spustili paľbu na autobusovej zastávke vo východnej časti izraelskej metropoly Jeruzalem. Informovala o tom izraelská záchranná služba MDA a dodala, že sedem osôb je vo vážnom stave.

„Zranení ležali na ceste aj na chodníku pri autobusovej zastávke, niektorí boli v bezvedomí“, uviedla MDA. Polícia oznámila, že teroristov „zneškodnili“.

Palestínske militantné hnutie Hamas útok privítalo a uviedlo, že ho spáchali dvaja palestínski bojovníci. „Potvrdzujeme, že táto operácia je prirodzenou reakciou na zločiny okupácie a genocídu, ktoré páchajú proti nášmu ľudu,“ napísal Hamas vo vyhlásení.

Firmy a inštitúcie: Hamás
Okruhy tém: Autobusová zástavka Izraelsko-palestínsky konflikt Jeruzalem Streľba Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk