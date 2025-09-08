Streľba na autobusovej zastávke v Jeruzaleme si vyžiadala päť obetí na životoch

Päť ľudí zahynulo a približne 15 ďalších utrpelo zranenia v pondelok, keď dvaja Palestínčania spustili paľbu na autobusovej zastávke vo východnej časti izraelskej metropoly Jeruzalem. Informovala o tom izraelská záchranná služba MDA a dodala, že sedem osôb je vo vážnom stave.
Hamas vyhlásil, že je pripravený okamžite rokovať o prímerí
„Zranení ležali na ceste aj na chodníku pri autobusovej zastávke, niektorí boli v bezvedomí“, uviedla MDA. Polícia oznámila, že teroristov „zneškodnili“.
Palestínske militantné hnutie Hamas útok privítalo a uviedlo, že ho spáchali dvaja palestínski bojovníci. „Potvrdzujeme, že táto operácia je prirodzenou reakciou na zločiny okupácie a genocídu, ktoré páchajú proti nášmu ľudu,“ napísal Hamas vo vyhlásení.