Stredomorská búrka Daniel si vyžiadala tisícky obetí, podľa OSN väčšine sa dalo predísť

Väčšine obetí prívalových povodní v Líbyi sa dalo podľa Organizácie Spojených národov (OSN) „predísť“. Informuje o tom spravodajský portál CNN s tým, že zahynulo viac ako päťtisíc ľudí a ďalšie tisíce sú nezvestné.

Najhoršie škody zaznamenalo mesto Derna

Stredomorská búrka Daniel spôsobila v nedeľu večer v mnohých mestách na východe Líbye spúšť a prívalové povodne.

Najhoršie škody však zaznamenalo mesto Derna, kde silné dažde a záplavy pretrhli hrádze a odplavili celé štvrte, uviedli úrady.

„Ak by bola normálne fungujúca meteorologická služba, vydala by varovania a aj krízový manažment by dokázal uskutočniť evakuáciu ľudí a vyhli by sme sa väčšine ľudských obetí,“ vyjadril sa vo štvrtok na tlačovej konferencii v Ženeve generálny tajomník Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) Petteri Taalas.

Bezpečnostná situácia je v krajine zložitá

„Samozrejme, že sa nemôžeme úplne vyhnúť hospodárskym stratám, ale mohli sme ich minimalizovať aj tým, že by sme mali k dispozícii vhodné služby,“ dodal s tým, že WMO sa snažila komunikovať s líbyjskými predstaviteľmi o zlepšení týchto mechanizmov, ale keďže „bezpečnostná situácia v krajine je veľmi zložitá, je ťažké tam ísť“.

Dve líbyjské vlády tiež podľa CNN uvádzajú rôzne počty obetí záplav.

Zatiaľ čo východolíbyjská vláda informovala o najmenej 5 300 mŕtvych, medzinárodne uznaná vláda v Tripolise uvádza, že zahynulo viac ako šesťtisíc ľudí. CNN počet obetí a nezvestných nedokáže nezávislo overiť.