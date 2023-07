(The Haunted Mansion)

Premiéra: 27.7.2023

Walt Disney Pictures

Réžia: Justin Simien

Scenár: Katie Dippold

Hudba: Kris Bowers

Kamera: Jeffrey Waldron

Hrajú: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Dan Levy, Jamie Lee Curtis, Jared Leto a iní…

Film Strašidelný dom je inšpirovaný klasickou populárnou atrakciou v zábavnom parku Disneyland, a rozpráva duchársky príbeh o žene a jej synovi, ktorí si na pomoc privolajú rôznorodú skupinu takzvaných duchovných expertov, aby im pomohli zbaviť ich dom nadprirodzených nájomníkov.

Foto: Cinemart

Hlavnou postavou filmu je ovdovelá lekárka z New Yorku Gabbie s deväťročným synom Travisom, ktorý má problémy s nadväzovaním priateľstiev, pričom obaja dúfajú, že začnú nový život v New Orleans, kde kedysi žila Gabbina matka. Nasťahujú sa do nezvyčajne cenovo dostupného domu, ktorý stojí len kúsok za mestom, aby zistili, že toto miesto je oveľa viac, ako si mysleli. Strašidelný dom totiž obýva divoká a strašidelná skupina duchov. Zúfalo hľadajú pomoc, a tak sa obrátia na kňaza, otca Kenta, ktorý sa špecializuje na exorcizmus, ten na oplátku zapojí rôznych „odborníkov“, aby zbavili sídlo nechcených hostí. Každý z nich prichádza do tohto domu z iného dôvodu, netušiac, že ktokoľvek vstúpi, nebude môcť odísť bez toho, aby sa s ním navždy spojil jeden z jeho duchov.

Film režíruje Justin Simien podľa scenára Katie Dippoldovej a vo filme sa predstaví skvelý komediálny tím hercov – Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Jamie Lee Curtis alebo Jared Leto.

