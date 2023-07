Stoltenberg ostáva na čele NATO, vo funkcii bude ešte rok

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg zostane vo funkcii ešte rok. Vojenská aliancia 31 krajín o tom rozhodla v utorok.

Stoltenberg vo svojom tweete uviedol, že „je poctený rozhodnutím spojencov NATO predĺžiť moje funkčné obdobie generálneho tajomníka do 1. októbra 2024“.

Honoured by #NATO Allies‘ decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023