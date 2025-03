Sto skokov nad 6 metrov? U Duplantisa možno čoskoro realita s ďalším zlatom z HMS

Švédsky fenomén skoku o žrdi Armand „Mondo“ Duplantis síce chýbal na nedávnych halových majstrovstvách Európy v atletike v holandskom Apeldoorne, ale na svetový šampionát do čínskeho Nan-ťingu pricestoval.

Okrem obhajoby titulu halového majstra sveta má v pláne stýkrát pokoriť métu šiestich metrov. Kým pre väčšinu jeho súperov je táto výška stále extrémne vzdialená, on sa ponad ňu dostáva pravidelne a momentálne je na čísle 98.

Pre porovnanie, ako vysoko znamená 6 metrov v skoku o žrdi treba uviesť, že legendárny Ukrajinec Sergej Bubka sa tak vysoko vo svojej kariére pri platných pokusoch dostal 45-krát.

„Bolo by to celkom fajn, ak by sa mi podarilo zvíťaziť stým skokom nad šesť metrov. Myslím si, že je to možné, aj keď konkurencia nespí,“ vravel 25-ročný Švéd a ďalej pokračoval:

„Napríklad Grék Karalis prekonal v tejto sezóne 6 metrov už trikrát. Aj ďalší moji súperi sa zlepšujú a dnes je v hre oveľa viac skokanov schopných prekonať túto magickú hranicu ako kedysi. Preto sa aj ja snažím zlepšovať, ako sa len dá.“

Pred pár týždňami na mítingu vo francúzskom Clermont-Ferrand sa Duplantis dostal nad latku vo výške 627 cm, čo je hodnota nového svetového rekordu. Svetové maximum prekonal vo svojej kariére už po jedenásty raz a krátko na to vyhlásil, že jeho najbližšia méta je 630 cm a vo vzdialenejšej budúcnosti možno aj 640.

V Nan-ťingu sa pokúsi získať tretí titul halového majsta sveta, pod holým nebom má dva olympijské, tri európske a dva svetové prvenstvá. A je aj štvornásobný víťaz Diamantovej ligy.

„Švédsko reprezentujem už desať rokov, ale stále som mladý a plný energie. Samozrejme, že som si už splnil veľa snov a som za to maximálne vďačný. Na druhej strane stále cítim, že chcem byť čoraz lepší. O motiváciu mám postarané. Pri svetovom rekorde sa musí spojiť viacero priaznivých faktorov. A ja verím, že tieto dokonalé spojenia mám stále pred sebou,“ doplnil Duplantiis známy prezývkou Mondo (po taliansky: svet).