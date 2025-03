Švédsky olympijský šampión Duplantis opäť prekonal vlastný svetový rekord, hrala mu pri tom jeho pieseň - FOTO, VIDEO

Svetový rekord v skoku o žrdi má od piatkového večera opäť novú hodnotu. Svoje vlastné svetové maximum posunul švédsky fenomén Armand Duplantis, podarilo sa mu to na mítingu v stredofrancúzskom meste Clermont-Ferrand.

Istotu prvenstva na tomto podujatí mal 25-ročný rodák z USA už na výške 607 cm, potom si latku nechal posunúť na 627 cm a prekonal ju hneď na prvý pokus.

„Cítil som sa naozaj dobre. Čo na to môžem povedať? Prišiel som sem, aby som to urobil. Všetko som pripravil na to, aby som to dosiahol. Rozbeh fungoval naozaj dobre. Jednoducho som to dokázal,“ uviedol športovec známy pod prezývkou Mondo.

Zaujímavosťou je, že vo Francúzsku predstavil Duplantis svoju vlastnú pieseň „Bop“, ktorá v aréne hrala počas jeho rekordného skoku.

„Áno, bola to moja pieseň, ktorá hrala. Keď som ju pred pár mesiacmi vytvoril, myslel som si, že to bude perfektná pieseň na skákanie práve tu. Preto som ju rýchlo vydal,“ prezradil hneď po rekorde. Odmietol však spievať, pretože po rekorde si schuti zakričal a mal trochu poškodený hlas.

V minulosti zaznamenal Duplantis rekordný pokus v Clermont-Ferrande aj vo februári 2023, keď prekonal 622 cm. „Teraz si to užijem, budem sa baviť a užívať si to,“ dodal.

Predchádzajúce svetové maximum stanovil Švéd v auguste 2024 v poľskom Chorzówe, predtým získal olympijské zlato v Paríži s deviatym svetovým rekordom 625 cm.

Duplantis sa rozhodol vynechať halové majstrovstvá Európy, ktorý sa počas nasledujúceho týždňa uskutočnia v holandskom Apeldoorne. Pred rekordom vo Francúzsku súťažil aj v nemeckom Berlíne. V prvej časti sezóny ho čaká ešte míting vo švédskej Uppsale (13. marca), ktoré sám organizuje. Neskôr sa zúčastní aj halových majstrovstvách sveta v čínskom Nankingu.

Na otázku, kedy padne magická hranica 630 cm, Duplantis pohotovo s úsmevom odpovedal: „Najprv 628 a 629.“