Sterlinga opäť chceli okradnúť. Lupiči zrejme zabudli, že za Chelsea nehráva a zistili, že je doma s deťmi - FOTO

Anglický futbalista Raheem Sterling sa stal obeťou ďalšej lúpeže. V čase incidentu bol doma so svojou rodinou. K vlámaniu došlo sobotu 8. novembra v dome hráča Chelsea FC, kde sa maskovaní muži pokúsili vniknúť do objektu. Bolo to počas zápasového dňa, no on nebol na súpiske.
Športovec a jeho rodina vyviazli bez zranení, ale je to už druhýkrát, čo sa bývalá hviezda Manchestru City stala terčom útoku. Informoval o tom web theguardian.com.
Hovorca futbalistu vydal vyhlásenie: „Môžeme potvrdiť, že Raheem Sterling sa stal obeťou vlámania do domu minulý víkend. Môžeme tiež potvrdiť, že on a jeho deti boli v tom čase doma. Hoci ide o zásadné porušenie súkromia a bezpečnosti, sme vďační, že môžeme potvrdiť, že on a jeho blízki sú v poriadku. Žiadame, aby bolo v tejto náročnej situácii rešpektované súkromie Raheema a jeho blízkych.“
Chelsea vie o incidente a Sterlinga podporuje. Polícia potvrdila, že začala vyšetrovanie vlámania a žiada každého, kto má informácie alebo videl v oblasti niekoho podozrivého, aby ju kontaktoval.
Sterling žije so svojou dlhoročnou partnerkou Paige Milianovou a ich deťmi. Krídelník musel predtým opustiť národný tím Anglicka počas MS v Katare 2022 po vlámaní do jeho domu.
Odletel do Veľkej Británie, aby podporil svoju rodinu, ale vrátil sa včas na štvrťfinále. Tam však „Albion“ podľahol neskorším finalistom z Francúzska.
Tridsaťročnému hráčovi, ktorý sa narodil na Jamajke, zostávajú takmer dva roky zmluvy v hodnote viac ako 300-tisíc libier týždenne (asi 340 174 eur).
V tejto sezóne sa však nezúčastnil žiadneho zápasu Chelsea. Do londýnskeho klubu prišiel z ManCity v roku 2022, ale nesplnil očakávania.
Nedarilo sa mu ani na hosťovaní v Arsenale a v modrej časti Londýna nemá budúcnosť. Za reprezentáciu nehral od spomínaného šampionátu.