Štedrosť mohla dopadnúť katastrofálne. Alonso dal zamestnancom obálku s peniazmi, neboli ďaleko od prepustenia - FOTO

Príbeh, ktorý mohol zmeniť fungovaniu McLarenu. V roku 2007 bol vtedajší jazdec tímu nadšený ľuďmi, ktorý sa staral o jeho monopost. Vyžiadal si preto mená všetkých, ktorí na ňom pracujú.
Zoznam mu mal priniesť inžinier na trati Mark Slade. Stalo sa to v Nürburgringu pred víkendovými pretekmi. Keď si dohodli, koho presne Španiel myslí, spísal všetkých, ktorých považoval za vhodných kandidátov.
Nevedel však, prečo to Alonso potrebuje. Keď ich fenomenálny jazdec všetkých zvolal, všetci ostali šokovaní, keďže čakali akúsi poradu ohľadom nadchádzajúceho podujatia.
Dozvedel sa to šéf
„Objavil sa v zadnej časti garáže s hromadou obálok. A povedal: ´Predtým som rád zdieľal svoje výhry. V McLarene som to doteraz nerobil, ale rád by som takto vyjadril vďaku za to, že v mojom aute odvádzajú takú dobrú prácu.‘ Rozdal obálky, otvorili sme ich a myslím, že v každej bolo 1000 eur,“ opísal situáciu Slade pre web marca.com.
Všetci boli ohromení, niečo také ešte nezažili. „Boli sme trochu zmätení, nevedeli sme, čo povedať,“ uviedol s tým, že napokon mu veľmi pekne poďakovali.
Vtedajší športový riaditeľ McLarenu Dave Ryan však za Sladeom prišiel a opýtal sa ho, čo sa stalo v garáži. Priznal všetko bez zamlčania. Šéf reagoval nahnevane a oznámil, že to je neprijateľné a nemôžu si to v tomto tíme dovoliť.
Kedysi to bolo normálne
Slade sa ospravedlnil a vtedy si vypočul nepríjemnú vetu: „On v podstate povedal, že každý, kto nevráti svoje peniaze, bude prepustený.“ Obálky tak každý vrátil. Vraj by to mohlo vzbudzovať dojem, že sa Alonso snaží kúpiť lojalitu svojich mechanikov.
„V tej dobe to bolo normálne. Poznám ľudí, ktorí pracovali s inými jazdcami – napríklad jeden chlapík mal hodinky, ktoré daroval, a viacerí ľudia mali veci, ktoré im darovali ich kolegovia,“ priblížil s tým, že sa to stalo v Renaulte.
V súčasnosti niečo také povolené nie je a to zrejme pre viditeľnosť tímu a jeho vizitku v médiách či širokom povedomí. Napriek všetkému Slade tvrdí, že Alonsa mal veľmi rád a bola radosť s ním pracovať. „Bol to dobrý chlapík.“
Nezabudol na kamarátov
Stále je podľa neho Španiel brilantným jazdcom a kľúčovým prínosom pre tím. „Budúci rok by mohol vyhrať majstrovstvá sveta. Nečudoval by som sa. Je to fenomén. Fernando je najodhodlanejšia osoba, akú som kedy poznal. Má vrodenú absolútnu túžbu a hlad po úspechu. Požiera ho to zvnútra a to je to, čo ho poháňa.“
Rodák z Ovieda vtedy odišiel do Renaultu, no na svojich priateľov nezabudol. Pred pretekmi sa zastavil pred garážou bývalej stajne a pozdravil Sladea.
„Zrazu sa objavil, silno ma objal. Bol to obrovský chlap, úprimne povedané, veľmi milý. Viete, je to stránka jeho osobnosti, ktorú ľudia nevidia, ale je to dobrý chlap,“ dodal Slade pre uvedené médium o aktuálne 44-ročnom Španielovi.