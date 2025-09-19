Revolúcia vo Formule 1? O post prezidenta sa prvýkrát v histórii uchádza žena, krásna Švajčiarka - VIDEO, FOTO

Do boja o post prezidenta FIA na ďalšie štyri roky sa prihlásil ďalší uchádzač. Prvýkrát v histórii sa o hlasy automobilových klubov z celého sveta bude uchádzať žena. Kandidatúru oznámila 28-ročná švajčiarska pretekárka Laura Villarsová.
Po súčasnom šéfovi Mohamedovi bin Sulajemovi a jeho hlavnom súperovi Timovi Mayerovi, ktorý je dlhoročným komisárom, sa do volieb hlási aj rodáčka zo Ženevy.
Aby jej prihláška bola právoplatná, musí ešte počas piatka 19. septembra predložiť zoznam členov svojho tímu, ktorý navrhuje zvoliť do Svetovej motoristickej rady FIA. V tejto chvíli nie je podľa webu f1online.sk jasné, či to má Villarsová splnené.
Jej ambície
Švajčiarka sa zúčastnila viacerých šampionátoch ako napríklad saudskoarabská F4, európska Ferrari Challenge a v sezóne 2025 aj v Európsky šampionát Ligier.
„FIA sa opäť musí stať federáciou klubov a držiteľov licencií. Mojou ambíciou je zostavenie vlády, ktorá prinesie viac demokracie, transparentnosti, zodpovednosti a otvorí sa ženám a novým generáciám. Pevne verím, že motorizmus potrebuje diverzitu a inovácie, aby naďalej inšpiroval generácie po celom svete,” napísala Villarsová v tlačovej správe.
Nikdy predtým nepôsobila v štruktúrach FIA. Okrem pretekania sa venuje aj podnikaniu i propagácii rovnosti pohlaví vo svete motošportu.
Hlavné body programu Laury Villarsovej:
- Posilniť kluby prostredníctvom pravidelných konzultácií a participatívneho riadenia
- Posilniť transparentnosť vo financiách a rozhodovacích procesoch
- Zaviesť označenie „FIA Eco-Performance“, ktoré bude oceňovať lídrov v oblasti udržateľnosti
- Rozšíriť program Ženy v motošporte (Dievčatá na trati, mentoring) a založiť Akadémiu mladých lídrov FIA
- Urobiť z FIA svetový etalón v oblasti udržateľnej mobility a bezpečnosti na cestách