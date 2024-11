Ste milovníci napätia a drámy? Sledujte túto súťaž! (video+foto)

Najvyššia talianska futbalová súťaž Serie A je dlhodobo menej sledovaným kontentom ako anglická Premier League či španielska La Ligy a na niektorých trhoch to platí aj pri porovnaní s nemeckou Bundesligou či dokonca francúzskou Ligue 1.

Priebeh aktuálnej sezóny však naznačuje, že edícia 2024/2025 môže byť nezabudnuteľná. Po niečo viac ako tretine odohraných duelov je na čele pretlak tímov. Kvinteto Neapol, Inter, Lazio, Fiorentina a Atalanta je roztiahnutá iba do rozmedzia jediného bodu.

A netreba zabudnúť ani na rešpektovaný Juventus Turín, ktorý so štvorbodovou stratou na lídra číha v závetrí. Dráma ako sa patrí, veď čo viac si môže fanúšik želať?

Na snímke aktuálna tabuľka po 13. kolách talianskej Serie A. Foto: www.legaseriea.it

Revitalizovaný Neapol

Po 13. kole je na čele Neapol s uzdraveným Stanislavom Lobotkom vo svojom jadre. Pod Vezuvom pred sezónou zasadol ku kormidlu renomovaný kouč Antonio Conte, ktorý vie ako chutí ligový triumf či už v Taliansku alebo Anglicku.

„Partenopei“ pôsobia pri porovnaní s minulou nevydarenou sezónou oveľa lepšie. Tímu prospeli okrem angažovania Conteho aj príchody Romelua Lukakua, Scotta McTominaya a Alessandra Buongiorna.

V očiach mnohých je Neapol najhorúcejším ašpirantom na zisk ligového titulu – „scudetta“.

Skúsený a stále hladný Inter

Podľa špecializovaného portálu Opta, ktorý pracuje s najdetailnejšími dátami z futbalových ihrísk, je aktuálne najlepším tímom na svete milánsky Inter. Ten na špici rebríčka vystriedal po 600 dňoch anglický Manchester City.

„Nerazzurri“ majú síce najstaršie mužstvo v súťaži, no stále hladné po ďalšom úspechu. Obhajca titulu prehral vo všetkých súťažiach iba jeden duel (septembrové derby proti AC 1:2, pozn.), drží si vysoký herný štandard a s prispením nadobudnutých skúseností je veľmi pravdepodobné, že bude znova „miešať karty“ na samom vrchu tabuľky.

Ofenzívna Bergamesca

Veľkým diváckym zážitkom sú v aktuálnej edícii zápasy Atalanty, ktorá sa prezentuje suverénne najlepšou ofenzívou v Serie A. Mužstvo Gian Piera Gasperiniho strelilo súperom v 13 zápasoch 34 gólov.

Žiari najmä dvojica Mateo Retegui a Ademola Lookman, no v kádri sú aj ďalší pozoruhodní a perspektívni futbalisti ako Matteo Ruggeri, Giorgio Scalvini či Ishak Hien.

Klub z Bergama taliansku ligu nikdy predtým nevyhral, avšak teraz nevidno veľa dôvodov, prečo by sa to nemohlo podariť.

Fialová rozprávka s režisérom De Geom

Ďalší krásny príbeh píše Fiorentina, ktorá sa sa zatiaľ naposledy tešila zo „scudetta“ v roku 1969 a do najužšej talianskej špičky patrila naposledy ešte za čias ikonického Omara Batistutu.

„Fialky z Toskánska“ aktuálne ťahajú sériu siedmich výhier v rade. Prezentujú sa pragmatickým futbalom, na ktorý súperi nenachádzajú recept. Až neuveriteľne vyznieva spôsob, akým sa do futbalového sveta vrátil brankár David De Gea.

Niekdajšia hviezda Manchestru United bola dlhé mesiace bez práce, až napokon prikývla na ponuku klubu z Florencie. Španiel chytá fantasticky a spolu s 9-gólovým znovuzrodeným Moisem Keanom je hlavným ťahúňom tímu.

Lazio bez hviezd, ale tímové

Pozitívnym prekvapením je tiež jazda rímskeho Lazia. S „orlami“ pritom pred sezónou nikto nepočítal. Klub totiž opustili dlhoročné stálice Ciro Immobile, Luis Alberto či Felipe Anderson, no mužstvu to zdá sa pomohlo.

Klub z večného mesta dáva takisto veľa gólov, pričom palebnú silu ma rozloženú medzi viacerých hráčov. Nikto nevyčnieva, a ak predsa len niekto, tak rozhodne kormidelník Marco Baroni, ktorý tím týždeň čo týždeň nastavuje po taktickej stránke správne. Čo by za 28 bodov dal mestský rival AS Rím…

Giganti chcú takisto zachytiť vlak

Do boja o titul sa samozrejme môže zapojiť aj spomínaný turínsky Juventus, ktorý pod taktovkou nového kouča Thiaga Mottu predvádza lepší futbal ako v ostatných troch rokoch.

Ak do Piedmontu zavítajú v zime dve-tri zaujímavé posily (jednou z nich bude pravdepodobne slovenský reprezentačný kapitán Milan Škriniar, pozn.) a vlak neujde príliš ďaleko, Juventus môže takisto hrať o piedestál.

Odpísať nemožno ešte ani AC Miláno. To síce stráca desať bodov, no pri zjavnej ligovej vyrovnanosti a širokej špičke, je to ešte stále náskok pomerne ľahko zmazateľný.