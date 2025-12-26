Stavjaňa opäť na Slovensku, postaví sa na striedačku HKM Zvolen

Dvojnásobný majster sveta a štvornásobný bronzový medailista zo svetových šampionátov prevezme mužstvo v pondelok 29. decembra.
Antonín Stavjaňa
Hokejový tréner Antonín Stavjaňa. Foto: SITA/Oliver Ondráš
Známy český hokejový tréner Antonín Stavjaňa bude opäť pôsobiť na Slovensku. Po anabázach v Nitre, Trenčíne, bratislavskom Slovane a Košiciach si do životopisu zapíše piatu slovenskú zastávku – tentoraz HKM Zvolen.

Ako referuje web klubu spod Pustého hradu, dvojnásobný majster sveta a štvornásobný bronzový medailista zo svetových šampionátov prevezme mužstvo v pondelok 29. decembra. V piatkovom extraligovom zápase proti Banskej Bystrici a v nedeľu proti Slovanu Bratislava povedie zvolenský tím Garip Saliji s Janisom Andersonsom.

Šesťdesiatdvaročný Stavjaňa vo Zvolene strieda vo funkcii Petra Mikulu, ktorý pri mužstve pôsobil počas viacerých etáp a nezmazateľne sa zapísal do histórie zvolenského hokeja – predovšetkým vďaka majstrovskému titulu pod jeho vedením v sezóne 2012/2013.

„Sú rozhodnutia, ktoré sa nerobia ľahko. Nie preto, že by boli nesprávne, ale preto, že sa dotýkajú ľudí, ktorí v našom klube odviedli neuveriteľný kus práce,“ uviedol HKM Zvolen na svojom webe.

„Po dlhých rozhovoroch a snahách pomôcť mužstvu dosahovať požadované výsledky dnes spoločne s trénerom došlo k zhode o potrebe nového impulzu pre celú organizáciu, a tak sa vedenie klubu dohodlo na ukončení spolupráce s hlavným trénerom Petrom Mikulom,“ dodal klub a podotkol, že ukončenie spolupráce neznižuje úspechy, ktoré Mikula vo Zvolene vybojoval.

