Nitra doma nezvíťazila už mesiac, napriek tomu je druhá v extraligovej tabuľke

Hokejisti Nitry sú v tabuľke slovenskej extraligy vysoko, veď aktuálne len o tri body zaostávajú za lídrom hodnotenia Slovanom Bratislava. Zverencom trénera Andreja Kmeča sa však v ostatnom období nedarí na vlastnom ľade.
Tím spod Zobora v nedeľu podľahol doma Banskej Bystrici 2:3 po predĺžení a pred vlastnými fanúšikmi nezvíťazil už viac ako mesiac. Zatiaľ naposledy sa hráči Nitry tešili z domáceho triumfu ešte 21. novembra nad nováčikom z Prešova.
Potom prišli dve zaváhania proti Trenčínu, a po jednom proti Slovanu, Liptovskému Mikulášu a teraz proti Banskej Bystrici.
„Prehra sa nikdy nehodnotí dobre. Zápas bol pre nás pripravený dobre. Retro téma, plný štadión. Určite sme chceli najmä lepší vstup do zápasu. Druhá tretina bola od nás oveľa lepšia, ale v tej tretej sme ostali zbytočne pasívni, čo súper využil a vyrovnal. V predĺžení sme prepadli, čo súper potrestal. Domáce zápasy nehráme s takou energiou, ako by sme chceli my a ako by od nás čakali ľudia,“ prezradil na oficiálnom klubovom webe kouč Kmeč.
Najbližšie budú mať Nitrania šancu „uťať“ spomenutú sériu v piatok 26. decembra, keď hostia tretiu Žilinu.
Hokejisti spod Urpína potvrdili pod Zoborom domáci triumf nad Slovanom. V rýchlom slede tak získali skalp prvých dvoch tímov tabuľky. „Je to pekný darček pred Vianocami. Dovolím si povedať, že sme si od začiatku zápasu išli pre výhru. Oplatilo sa nám to. Až na pár vylúčení sme boli veľmi kompaktní a dobre koncentrovaní. Veril som, že ten zápas dostaneme aspoň do predĺženia, čo sa aj podarilo. Za bod navyše som veľmi rád,“ zhodnotil kormidelník „baranov“ Vlastimil Wojnar. Jeho zverenci sú v tabuľke na priebežnej piatej pozícii.