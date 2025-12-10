Štát preplatí samosprávam 1,4 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácii

Štát preplatí samosprávam náklady vo výške viac ako 1,44 milióna eur, ktoré vynaložili na riešenie mimoriadnych situácii. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Konkrétne boli finančné prostriedky použité v súvislosti s následkami požiaru v obci Dobšiná v okrese Rožňava a viacerých zosuvov pôdy v okresoch Banská Štiavnica, Levice, Prievidza a Považská Bystrica.
„V rámci vykonaných záchranných prác a úloh a opatrení civilnej ochrany počas vyhlásených mimoriadnych situácií podľa zákona, ktorých sa predkladaný návrh týka, boli vykonávané najmä činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ale aj činnosti na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou vykonaných opatrení boli aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a vytvorenie podmienok na odstránenie ich následkov,“ uviedlo Ministerstvo vnútra SR.
Pri požiaroch je podľa rezortu vnútra potrebné postihnutému obyvateľstvu poskytnúť v zmysle zákona núdzové ubytovanie a zásobovanie a vykonať záchranné práce za účelom ochrany života, zdravia a majetku. „S týmito opatreniami priamo súvisí aj vyvedenie osôb z ohrozenej alebo postihnutej oblasti mimoriadnou udalosťou,“ vysvetlilo ministerstvo.
V súvislosti so zosuvmi pôdy sa podľa rezortu vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku, a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia. „V priamej nadväznosti na mieru ohrozenia a všeobecné faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu zosuvného územia, boli navrhnuté a prijaté opatrenia na minimalizáciu bezprostredného ohrozenia,“ dodal rezort vnútra.