Ministerstvo vnútra už ôsmykrát asistovalo pri preprave detských pacientov z Gazy

V noci z pondelka 8. na utorok 9. decembra sa uskutočnil už 11. humanitárny let v rámci modulu Euracare Flight & Shelter, ktorý bol zároveň ôsmym letom v súvislosti s humanitárnou krízou v Pásme Gazy. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, v rámci letu prepravili šesť detských pacientov z Pásma Gazy spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Vládny špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR letel po pacientov do Bukurešti a následne ich prepravil do Bruselu a Osla.
„Tím Euracare Flight & Shelter tvoria odborníci z Leteckého útvaru MV SR a zástupcovia partnerských organizácií – Asociácie samaritánov SR a Johanitérov z Rakúska. Modul zohráva kľúčovú úlohu pri podobných medzinárodných humanitárnych operáciách. Slovensko je aj vďaka jeho výkonnosti vysoko cenené a vnímané ako stabilný partner, ktorý vie konať rýchlo a odborne,“ zdôraznil rezort vnútra.
Kým posádka a zdravotnícky tím zabezpečovali samotnú operáciu, sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR viedla koordináciu, prípravu logistických postupov a komunikáciu so zahraničnými partnermi. Podporu pri preletoch poskytlo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Na palube boli okrem tímu Euracare aj dve zdravotnícke koordinátorky z Nórska. Pacientov z izraelského Eilatu do Bukurešti prepravilo lietadlo rumunských kolegov,“ doplnilo ministerstvo vnútra. Dodalo, že náklady na prepravu sú zo 75 percent spoluhradené Európskou úniou.