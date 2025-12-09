Ministerstvo vnútra už ôsmykrát asistovalo pri preprave detských pacientov z Gazy

Vládny špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR letel po pacientov do Bukurešti a následne ich prepravil do Bruselu a Osla.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vládna letka
Lietadlo Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Foto: ilustračné, SITA/Alexandra Čunderlíková
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

V noci z pondelka 8. na utorok 9. decembra sa uskutočnil už 11. humanitárny let v rámci modulu Euracare Flight & Shelter, ktorý bol zároveň ôsmym letom v súvislosti s humanitárnou krízou v Pásme Gazy. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, v rámci letu prepravili šesť detských pacientov z Pásma Gazy spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Vládny špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR letel po pacientov do Bukurešti a následne ich prepravil do Bruselu a Osla.

„Tím Euracare Flight & Shelter tvoria odborníci z Leteckého útvaru MV SR a zástupcovia partnerských organizácií – Asociácie samaritánov SR a Johanitérov z Rakúska. Modul zohráva kľúčovú úlohu pri podobných medzinárodných humanitárnych operáciách. Slovensko je aj vďaka jeho výkonnosti vysoko cenené a vnímané ako stabilný partner, ktorý vie konať rýchlo a odborne,“ zdôraznil rezort vnútra.

Kým posádka a zdravotnícky tím zabezpečovali samotnú operáciu, sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR viedla koordináciu, prípravu logistických postupov a komunikáciu so zahraničnými partnermi. Podporu pri preletoch poskytlo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Na palube boli okrem tímu Euracare aj dve zdravotnícke koordinátorky z Nórska. Pacientov z izraelského Eilatu do Bukurešti prepravilo lietadlo rumunských kolegov,“ doplnilo ministerstvo vnútra. Dodalo, že náklady na prepravu sú zo 75 percent spoluhradené Európskou úniou.

Firmy a inštitúcie: MV Ministerstvo vnútra SR
Okruhy tém: Humanitárna pomoc Izraelsko-palestínsky konflikt Pásmo Gazy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk