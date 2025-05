Štart cyklistickej Tour de France či futbalové Euro v Česku? Nie je dôvod držať sa pri zemi, tvrdí premiér Fiala - FOTO

Česko by v budúcnosti mohlo hostiť úvod prestížnej cyklistickej Tour de France či spoluorganizovať futbalové majstrovstvá Európy. Záujem o tieto vrcholné podujatia potvrdil premiér Petr Fiala počas Národnej konferencie o podpore športu a pohybu.

„Nie je dôvod, aby sme sa držali pri zemi. Som presvedčený, že by sme sa skvele osvedčili ako spoluorganizátor futbalových ME,“ povedal ministerský predseda podľa webu isport.blesk.cz. Fiala spresnil, že ide o výhľad do vzdialenejšej budúcnosti, pretože aktuálne v krajine nie je štadión, na ktorom by sa Euro mohlo konať.

„Sú to smelé plány. Zatiaľ nespĺňame kritériá, ktoré UEFA má, aby nás do toho programu vôbec mohli zahrnúť. Určite však budem rád, keď asociácia s vládou nájdu riešenie, ako sem ME dostať,“ reagoval technický riaditeľ Futbalovej asociácie Českej republiky (FA ČR) Erich Brabec.

Najbližšie sa futbalové ME uskutočnia v roku 2028 vo Veľkej Británii a Írsku, v roku 2032 budú šampionát hostiť Taliansko a Turecko.

Budú mať štadióny?

V Česku plánuje Sparta Praha výstavbu novej arény s kapacitou 35-tisíc miest, stavať sa má začať v roku 2030. Slavia Praha zvažuje rozšírenie hľadiska svojho stánku a pripravuje sa aj Nových Bazalov v Ostrave, no tie by s kapacitou 20-tisíc miest pre Euro nestačili.

„Kritéria sú stále prísnejšie. uvidíme, čo bude potrebné napríklad o 10 či 15 rokov. Verím, že Sparte sa podarí štadión vybudovať v čo najkratšom čase. UEFA môže mať prísnejšie kritériá,“ pokračoval Brabec.

O Euro 2036 sa údajne zaujímajú Poliaci s rozsiahlo sieťou moderných štadiónov. ME by chceli hostiť samostatne.

„Poliaci to mali v roku 2012 s Ukrajinou, fungovalo im to. Mohutne im vzrástla infraštruktúra, čo sa týka štadiónov, ale aj diaľnic, vybudovali sa hotely. Myslím si, že by to mohol byť aj návod pre našu republiku,“ poznamenal Brabec.

Hviezdy svetovej cyklistiky?

Český premiér tiež zmienil možnosť, že by krajina hostila sledovanú úvodnú etapu Tour de France.

„Môžem potvrdiť, že Česká republika je pripravená na rokovanie o možnosti hostiť u nás Grand Départ. Mali by sme sa snažiť, aby sa tieto naše ambície premenili na skutočnosť, aj keď sa môžu javiť ako vzdialené,“ povedal Fiala.

Minister financií Zbyněk Stanjura deklaroval, že do športu v tomto roku smerovalo zo štátneho rozpočtu 8 miliard korún (cca 320 miliónov eur) a ďalších 850 miliónov (cca 34 miliónov eur) na odstraňovanie škôd po povodniach. Informoval, že obce vynaložili 27 miliárd (1,08 miliardy eur) na infraštruktúru.

„Vieme, že peniaze nestačia, že je potrebné dosiahnuť kľúčové legislatívne zmeny, predovšetkým zákona o športe,“ uzavrel Fiala.