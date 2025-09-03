Len 13-ročný chlapec dobodal na smrť o tri roky staršieho tínedžera. Páchateľ bol v akadémii Lyonu

Hráč akadémie francúzskeho futbalové klubu Olympique Lyon bol zatknutý pre podozrenie z vraždy 16-ročného tínedžera, ktorého dobodal na smrť. Informoval o tom web goal.com.
Údajne ho zavraždil len 13-ročný člen tímu. Podľa viacerých správ francúzskych médií chlapca vzali do predbežnej vyšetrovacej väzby, keď v nedeľu 31. augusta na predmestí Lyonu bodol 16-ročného Chemsa Z.
K incidentu došlo okolo 22:30 h, keď bola obeť s dvoma priateľmi. Správy uvádzajú, že podozrivý sa skupine vyhrážal nožom a potom bodol 16-ročného mladíka do hrude, keď sa pokúšali utiecť. Napriek tomu, že bola obeť prevezená do nemocnice, cez noc podľahla zraneniam.
Tragická smrť bývalého hokejistu, skok do vody ho stál život. Smútok vyjadril aj prezident
Osobný spor
Tragédia otriasla nielen miestnou komunitou, ale aj jedným z najväčších francúzskych futbalových klubov. Lyon, ktorý je známy tým, že prostredníctvom svojej akadémie produkuje elitné futbalové talenty, čelí po zatknutí rozsiahlej kontrole.
Hoci incident priamo nesúvisí s futbalom, vyvoláva širšie otázky týkajúce sa mládeže, násilia a sociálneho prostredia, ktoré obklopuje hráčov od veľmi mladého veku.
Starosta Bastien Joint, ktorý má na starosti časť mesta s názvom Caluire-et-Cuire, zdôraznil, že nejde o zločinecké siete ani obchodovanie s ľuďmi, ale skôr o „osobný spor, ktorý eskaloval“.
Počas kariéry trápil aj Muhammada Aliho. Na večnosť odišla jedna z legiend boxu
Joint doplnil: „Moje myšlienky patria predovšetkým rodine a priateľom mladého muža, ktorému bol ukradnutý život, a ktorí sú ponorení do neopísateľnej bolesti. Strata dieťaťa je najhoršia skúška a nič ju nemôže zmierniť.“
Očakáva sa, že úrady obvinenia objasnia v najbližších dňoch, zatiaľ čo sa klub k správam zatiaľ nevyjadril.