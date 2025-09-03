Len 13-ročný chlapec dobodal na smrť o tri roky staršieho tínedžera. Páchateľ bol v akadémii Lyonu

Hráč akadémie francúzskeho futbalové klubu Olympique Lyon bol zatknutý pre podozrenie z vraždy 16-ročného tínedžera, ktorého dobodal na smrť. Informoval o tom web goal.com.

Údajne ho zavraždil len 13-ročný člen tímu. Podľa viacerých správ francúzskych médií chlapca vzali do predbežnej vyšetrovacej väzby, keď v nedeľu 31. augusta na predmestí Lyonu bodol 16-ročného Chemsa Z.

K incidentu došlo okolo 22:30 h, keď bola obeť s dvoma priateľmi. Správy uvádzajú, že podozrivý sa skupine vyhrážal nožom a potom bodol 16-ročného mladíka do hrude, keď sa pokúšali utiecť. Napriek tomu, že bola obeť prevezená do nemocnice, cez noc podľahla zraneniam.

Osobný spor

Tragédia otriasla nielen miestnou komunitou, ale aj jedným z najväčších francúzskych futbalových klubov. Lyon, ktorý je známy tým, že prostredníctvom svojej akadémie produkuje elitné futbalové talenty, čelí po zatknutí rozsiahlej kontrole.

Hoci incident priamo nesúvisí s futbalom, vyvoláva širšie otázky týkajúce sa mládeže, násilia a sociálneho prostredia, ktoré obklopuje hráčov od veľmi mladého veku.

Starosta Bastien Joint, ktorý má na starosti časť mesta s názvom Caluire-et-Cuire, zdôraznil, že nejde o zločinecké siete ani obchodovanie s ľuďmi, ale skôr o „osobný spor, ktorý eskaloval“.

Joint doplnil: „Moje myšlienky patria predovšetkým rodine a priateľom mladého muža, ktorému bol ukradnutý život, a ktorí sú ponorení do neopísateľnej bolesti. Strata dieťaťa je najhoršia skúška a nič ju nemôže zmierniť.“

Očakáva sa, že úrady obvinenia objasnia v najbližších dňoch, zatiaľ čo sa klub k správam zatiaľ nevyjadril.

