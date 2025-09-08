Obec Dlhá bude mať už tretieho starostu v tomto volebnom období, stane sa ním Radoslav Horváth

Starostom obce Dlhá v okrese Trnava bude 51-ročný Radoslav Horváth (nezávislý). V sobotných doplňujúcich voľbách bol jediným kandidátom na tento post. V jednej z najmenších obcí v okrese malo právo voliť 354 voličov, využilo ho 77 z nich. Všetky hlasy boli platné, získal ich Radoslav Horváth. V Dlhej to bude v tomto volebnom období už tretí starosta. V riadnych voľbách zvolený Peter Fandl sa mandátu vzdal, jeho nástupca Roman Horváth v decembri minulého roku zomrel.
V obci Unín v okrese Skalica si voliči mohli vyberať z troch kandidátov na post starostu. Voliči rozhodli o tom, že obec do riadnych komunálnych volieb povedie 54-ročný Peter Regásek (SaS), doterajší zástupca starostu. Doplňujúce voľby sa tu konali po tom, ako sa vo februári tohto roku starosta René Vanek mandátu vzdal. V Uníne mohlo voliť 968 voličov, volieb sa zúčastnilo 587 ľudí, ktorí odovzdali 575 platných hlasov.
Doplňujúce komunálne voľby sa v sobotu 6. septembra konali v bratislavskej mestskej časti Petržalka, v mestách Ilava a Dobšiná, a v ďalších 30 obciach na Slovensku.