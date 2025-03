Stalker ju sledoval na štyroch turnajoch v rade. Raducanuová: Cez slzy som nevidela loptičku - VIDEO

Britská tenistka Emma Raducanuová po prvýkrát prehovorila o prenasledovaní stalkerom v Spojených arabských emirátoch.

Prezradila, že „cez slzy nevidela loptičku“ a „ledva dýchala“ po tom, ako si všimla, že muž, ktorý ju sledoval, sedí na tribúne počas jej zápasu v Dubaji. Informoval o tom web theguardian.com.

Nastúpila vtedy v druhom kole turnaja proti Češke Karolíne Muchovej, keď prerušila zápas a emočne vypätá sa skryla za rozhodcovskú stoličku, kým diváka odniesli preč z areálu.

„Bola som veľmi rozrušená,“ priblížila novinárom na turnaji v Indian Wells. „Videla som ho v prvom geme zápasu a hovorila som si, že neviem, ako to celé ukončím.“

Jej dočasný tréner Roman Kelečič uviedol, že muž sledoval Raducanuovú počas po sebe nasledujúcich turnajov v Singapure, Abú Zabí, Dauhe a napokon v Dubaji. Tiež si dôkladne vyberal momenty, aby sa k nej priblížil, keď bola sama.

„Boli to dva prípady a práve ten druhý ma vyľakal. Prvý bol ako normálny fanúšik, ktorý sa k vám priblíži, až na to, že mi povedal, že ma všade sleduje. A potom ma chvíľu sledoval v kaviarni. Druhý incident bol naozaj znepokojujúci,“ doplnila Raducanuová podľa spomínaného portálu.

Raducanuová už so stalkingom skúseností má.

V roku 2022 ju obťažoval vtedy 35-ročný Amrit Magar, ktorý sa dostal aj do jej domu a zanechával jej rôzne nevhodné odkazy.

Súd mu následne nariadil zákaz priblíženia sa k tenistke a jej domu na päť rokov.

Emma Raducanu’s fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.

The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V

— We Are Tennis (@WeAreTennis) February 19, 2025