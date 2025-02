Mrazivé scény priamo na kurte. Raducanuová sa rozplakala, pretože v hľadisku zbadala stalkera

Na tenisovom turnaji WTA v Dubaji sa odohrala mrazivá scéna. Britská tenistka Emma Raducanuová po druhom geme v zápase s českou súperkou Karolínou Muchovou pristúpila so slzami v očiach k rozhodkyni zápasu Miriam Bleyovej, niečo jej povedala a ukryla sa za empajr.

Nasledovala komunikácia s usporiadateľmi a vyvedenie jedného z divákov. Svetlo vnieslo do prípadu až neskoršie vyjadrenie WTA. Dvadsaťdvaročnú hráčku sledoval stalker.

Pretty scary situation when a stalker turns up at your match. Raducanu did well to finish given how rattled she was.pic.twitter.com/aQJB43BTVv https://t.co/uYSjpU3ZZk

— John Dean (@JohnDean_) February 19, 2025