Raducanuová bude po nepríjemnej skúsenosti z Dubaja v poriadku - VIDEO

Britská tenistka Emma Raducanuová potvrdila, že po incidentoch z úvodu tohto týždňa na turnaji v Dubaji bude v poriadku. Dvadsaťdvaročná rodáčka z kanadského Toronta sa tiež poďakovala fanúšikom za podporu v náročných chvíľach.

Raducanuová sa v zápase proti českej súperke Karolíne Muchovej po druhej hre so slzami v očiach schovala za rozhodkyňou Miriam Bleyovou. Nasledovala komunikácia s usporiadateľmi a vyvedenie jedného z divákov. Svetlo vnieslo do prípadu až neskoršie vyjadrenie WTA, tenistku totiž sledoval stalker.

Víťazka US Open z roku 2021 totiž v jednom z prvých radov hľadiska zbadala muža, ktorý ju deň pred zápasom obťažoval. A pokrikoval na ňu aj počas spomenutého stretnutia.

Emma Raducanu’s fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.

The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V

