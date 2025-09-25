Stal sa hrdinom zápasu, keď strelil víťazný gól. Jeho následný prejav emócií bol netradičný - VIDEO

Aj napriek tomu, že to je len príprava NHL, čakala sa nejaká oslava.
Nikita Zadorov
Na snímke ruský obranca Bostonu Bruins Nikita Zadorov. Foto: SITA/AP Photo/William Liang
Európske hokejové ligy sa už začali, no tá najprestížnejšia zatiaľ nie. Štart NHL je naplánovaný na utorok 7. októbra.

Zatiaľ v zámorí prebieha príprava, kde sa o hlavné tímy usilujú aj Slováci. Výsledky nie sú až také dôležité ako počas sezóny, ide o správne nastavenie taktiky či zohratosť formácií, respektíve tímu.

Jeden z duelov priniesol zaujímavú zápletku. New York Rangers viedol po druhej tretine už 4:1 nad Bostonom Bruins. No z víťazstva sa domáci neradovali.

V treťom dejstve „medvede“ dorovnali a v predĺžení rozhodol o ich výhre Rus Nikita Zadorov. A to čo predviedol po strelení gólu sa len tak často nevidí.

Aj napriek tomu, že to je len príprava NHL, čakala sa nejaká oslava. No tej sa diváci nedočkali. Tridsaťročný obranca okamžite zamieril do šatne cez otvorenú časť mantinelu.

Ide o nezvyčajnú oslavu. Respektíve prejavenie emócií po tom, ako sa stal hrdinom zápasu. Zrejme sa Zadorov koncentruje na nový ročník a chce priviesť Bostonu zašlú slávu.

V minulom ročníku totižto spoluhráči hviezdneho Čecha Davida Pastrňáka ani len nepostúpili do play-off. Nepomohol ani odchod starého „lišiaka“ Brada Marchanda do majstrovskej Floridy Panthers.

