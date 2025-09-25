Chromiak prekvapil českého brankára pekným gólom, Pospíšil asistoval - VIDEO

Už dvaja slovenskí hokejisti strelili gól v príprave pred novou sezónou NHL. Po obrancovi Vegas Golden Knights Jozefovi Viliamovi Kmecovi trafil aj útočník Los Angeles Kings Martin Chromiak.
Strelou švihom prekonal českého brankára v službách Anaheimu Lukáša Dostála, ktorý reagoval neskoro.
Tretí zápas = tretia výhra
Bol to prvý gól Los Angeles v zápase a mal víťaznú príchuť, keďže Kings triumfovali na ľade Anaheim Ducks 3:0. Hokejisti Los Angeles zatiaľ v príprave ani raz nezaváhali, vyhrali všetky tri zápasy. Chromiak v zápase odohral 13:34 min, okrem gólu mal dve strely a jeden plusový bod.
„Krídelník Jeff Malott útočil stredom a prihral Martinovi Chromiakovi napravo do nebezpečnej zóny. Chromiak sa nemýlil, strelou pod hornú žŕdku strelil svoj prvý gól v príprave a zabezpečil tak hosťom náskok,“ napísal web Los Angeles Kings.
V AHL takmer 50 gólov
Chromiak v júni podpísal s Kings ročnú dvojcestnú zmluvu. Predchádzajúce tri sezóny odohral za Ontario Reign v nižšej zámorskej súťaži American Hockey League, kde nastrieľal dovedna 49 gólov. Tento rok bol rodák z Ilavy v drese Slovenska účastníkom MS v hokeji v Štokholme, v siedmich zápasoch prispel jedným gólom.
Pospíšil pri jedinom góle
V stredajších prípravných zápasoch bodoval ešte jeden Slovák. Útočník Martin Pospíšil bol pri jedinom góle Calgary na ľade Vancouveru.
Asistenciou pri presilovkovom góle Connora Zaryho korigoval na konečných 1:3. Pospíšil v zápase dvakrát vystrelil na bránku súpera. Ďalší Slovák v drese Flames Samuel Honzek nebodoval a skončil s mínuskou.