Chromiak prekvapil českého brankára pekným gólom, Pospíšil asistoval - VIDEO

Martin Chromiak strelil víťazný gól Los Angeles v prípravnom zápase proti Anaheimu.
Martin Chromiak
Martin Chromiak v reprezentačnom drese Slovenska. Foto: archívne, SITA/Tomáš Somr
Už dvaja slovenskí hokejisti strelili gól v príprave pred novou sezónou NHL. Po obrancovi Vegas Golden Knights Jozefovi Viliamovi Kmecovi trafil aj útočník Los Angeles Kings Martin Chromiak.

Strelou švihom prekonal českého brankára v službách Anaheimu Lukáša Dostála, ktorý reagoval neskoro.

Tretí zápas = tretia výhra

Bol to prvý gól Los Angeles v zápase a mal víťaznú príchuť, keďže Kings triumfovali na ľade Anaheim Ducks 3:0. Hokejisti Los Angeles zatiaľ v príprave ani raz nezaváhali, vyhrali všetky tri zápasy. Chromiak v zápase odohral 13:34 min, okrem gólu mal dve strely a jeden plusový bod.

„Krídelník Jeff Malott útočil stredom a prihral Martinovi Chromiakovi napravo do nebezpečnej zóny. Chromiak sa nemýlil, strelou pod hornú žŕdku strelil svoj prvý gól v príprave a zabezpečil tak hosťom náskok,“ napísal web Los Angeles Kings.

V AHL takmer 50 gólov

Chromiak v júni podpísal s Kings ročnú dvojcestnú zmluvu. Predchádzajúce tri sezóny odohral za Ontario Reign v nižšej zámorskej súťaži American Hockey League, kde nastrieľal dovedna 49 gólov. Tento rok bol rodák z Ilavy v drese Slovenska účastníkom MS v hokeji v Štokholme, v siedmich zápasoch prispel jedným gólom.

Pospíšil pri jedinom góle

V stredajších prípravných zápasoch bodoval ešte jeden Slovák. Útočník Martin Pospíšil bol pri jedinom góle Calgary na ľade Vancouveru.

Asistenciou pri presilovkovom góle Connora Zaryho korigoval na konečných 1:3. Pospíšil v zápase dvakrát vystrelil na bránku súpera. Ďalší Slovák v drese Flames Samuel Honzek nebodoval a skončil s mínuskou.

