Šramková si zahrá vo štvrťfinále v Osake, Liovej odplatila prehru z US Open

Vyšla jej odveta za US Open! Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 250 v japonskej Osake.
Siedmu nasadenú Ann Liovú z USA v osemfinále zdolala 6:2, 3:6, 6:3 za 102 minút a odplatila jej prehru z 1. kola US Open v New Yorku, kde jej podľahla 1:2 na sety zo stavu 3:1 v treťom sete.
Sobolenková je zhrozená, hejtujúce správy jej občas píšu aj matky. Ťažkú hlavu si však nad nimi nerobí - FOTO
Prvý set patril Slovenke, druhý zasa Američanke s čínskymi predkami. Šramková sa Liovej v treťom sete vzdialila z 2:2 na 5:2, ale za stavu 5:3 pri vlastnom podaní musela odvracať dva brejbaly súperky, kým premenila tretí mečbal.
Tri dni pred 29. narodeninami postúpila bratislavská rodáčka po štvrtý raz v tomto roku do štvrťfinále na podujatí hlavného okruhu WTA.
Sobolenková je zhrozená, hejtujúce správy jej občas píšu aj matky. Ťažkú hlavu si však nad nimi nerobí - FOTO
Zatiaľ jedno semifinále
Predtým to bolo dvakrát na tvrdom povrchu v Mexiku (Mérida a Monterrey) a raz na tráve v anglickom Nottinghame. Zatiaľ to najďalej dotiahla v Monterrey – do semifinále. Aktuálne štvrťfinále na podujatí Kinoshita Group Japan Open znamená Šramkovej posun v onlajn rebríčku WTA vo dvojhre zo 65. na 63. priečku.
Tenisové rebríčky bez zmien, stále sú na čele Alcaraz a Sobolenková. Ako sú na tom Slováci?
Proti Fernandezovej
Súperkou Šramkovej v boji o semifinále v Osake bude Kanaďanka Leylah Fernandezová. Bývalá finalistka US Open si v osemfinále poradila s Maďarkou Dalmou Gálfiovou 6:1, 6:4. Šramková už v tomto roku Fernandezovú zdolala – v osemfinále v Monterrey 2:6, 6:3, 6:2.