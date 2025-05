Sprievodcovia ukážu návštevníkom Piešťan Kúpeľný ostrov, bahennú kuchyňu aj zákulisie Domu umenia

Prehliadky Piešťan so sprievodcom priblížia v období od mája do októbra návštevníkom známeho kúpeľného mesta také miesta, na ktoré by sa inak nedostali.

Komentované prehliadky

Neutíchajúci záujem je o prehliadku bahennej kuchyne v kúpeľoch. Počas nej sa návštevníci podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiany Nevolnej dozvedia, odkiaľ pochádza slávne piešťanské bahno, liečivá termálna voda a akú cestu musia prejsť prírodné zdroje, kým sa dostanú z hlbín zeme až na procedúry do kúpeľných domov.

V ponuke komentovaných prehliadok bude aj zákulisie piešťanského architektonického pokladu, Domu umenia. Architektky prevedú záujemcov takými priestormi národnej kultúrnej pamiatky, ktoré inak nie sú verejnosti voľne dostupné. Bude možné vyjsť na javisko, nazrieť za oponu aj do šatní umelcov.

„Ďalšie prehliadky patria mestu a Kúpeľnému ostrovu. Počas nich profesionálny sprievodca ukáže tieto miesta tak, ako ich návštevníci ešte nevideli. Počas prehliadky ochutnajú liečivú vodu, pravé kúpeľné oblátky a dozvedia sa veci, ktoré vedia len miestni, a niekedy ani oni,“ pozýva do Piešťan Tatiana Nevolná.

Po stopách umelcov

K dobre známym tematickým okruhom pribudne aj prehliadka, ktorá povedie záujemcov po stopách významných výtvarných umelcov, ktorých mená sú spojené s Piešťanmi.

„Ľudovít Fulla, Martin Benka, Janko Alexy, Alfons Mucha či génius optického umenia Viktor Vasarely, tí všetci formovali umelecké dianie v kúpeľnom meste. Vrcholom tejto komentovanej prehliadky je pocta Aurelovi Kajlichovi, výnimočnému maliarovi, ilustrátorovi a grafikovi, ktorý sa usadil v Piešťanoch a zanechal tu trvalú umeleckú stopu,“ dodala Nevolná.

Novinkou tohtoročnej sezóny prehliadok v najznámejšom slovenskom kúpeľnom meste je možnosť získať odznak s danou témou, návštevníci tak môžu získať sériu piatich odznakov.