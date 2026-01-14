Kaliňák upozorňuje na zneužívanie zákona proti extrémizmu. Slovensku chýba jasná definícia, tvrdí

Zákony proti extrémizmu sa zneužívajú, Slovensko totiž nemá jasnú definíciu toho, čo je extrémistický materiál. Uviedol to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na stredajšej tlačovej besede. Zákon proti extrémizmu sa podľa neho zneužíva, a vo viacerých prípadoch podľa neho prekročil svoje hranice.
Definícia extrémistického materiálu
Spomenul v tomto prípade Rostasa zo Zem a vek, Mariána Magáta či Daniela Bombica. „Povedzte mi, koľko registrujete extrémistických priestupkov za minulý rok?“ uviedol Kaliňák s tým, že on sám to nevie, ale odhaduje, že je to nula.
„Všetko sa snažia kriminalizovať. Nemecko má dobre zadefinované, čo presne je extrémistický materiál. Je presný zoznam, ktorý je v zákone,“ povedal minister s tým, že na Slovensku sú obmedzovaní ľudia na osobnej slobode na základe stanoviska od aktivistických znalcov, ktorí si vymyslia, že extrémistický materiál je hocičo, aby mohli priamo niekoho stíhať. To je podľa neho prípad práve Rostasa, Magáta či Bombica.
„Ak je dnes niekto vo väzbe preto, lebo šíril link, kde môžete dostať knihu, ktorá je voľne dostupná v univerzitných knižniciach alebo bola na predaj. To je za akoukoľvek hranicou,“ vyhlásil Kaliňák s tým, že aj Slovensko potrebuje presne zadefinovať, čo je v prípade extrémizmu trestný čin a čo nie.
Nevinný Bombic
S návrhom novely Trestného zákona z dielne Slovenskej národnej strany (SNS), ktorou sa majú znížiť tresty za extrémizmus, sa minister ešte neoboznámil, nevie tak nateraz povedať, či ho strana Smer-SD podporí. „Nevidel som ten text, či tam nedochádza k ospravedlňovaniu niečoho, čo nie je ospravedlniteľné. Bude o tom určite diskusia,“ doplnil minister.
Zaznievajú názory, podľa ktorých by mala novela zákona priamo pomôcť obžalovanému Bombicovi. Minister tvrdí, že mu novela nepomôže, pretože Bombic je aj tak nevinný. Veci, ktorých sa Bombic dopustil, nie sú podľa Kaliňáka trestným činom, novela zákona mu tak podľa neho nemá v čom pomôcť.