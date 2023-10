Spoznali by ste ju? Takto sa zmenila herečka, ktorá hrala Lunu Lovegood v Harrym Potterovi

Írska herečka Evanna Lynch (32) si v sérii filmov o čarodejníkovi Harrym Potterovi zahrala Lunu Lovegood. Kým v nich pôsobila milo a nežne, teraz svojich priaznivcov milo prekvapila svojou zmenu imidžu, o ktorú sa podelila na svojom Instagrame.

Okrem iného sa snaží na sociálnych sieťach zvyšovať povedomie o anorexii, ktorou trpela od svojich jedenástich rokov. Toto náročné obdobie popísala vo svojej knihe The Opposite of Butterfly Hunting: Tragedy a Glory of Growing Up, kde nájdete jej skúsenosti s chorobou.

Po skočení filmov o Harrym Potterovi si zahrala v niekoľkých televíznych úlohách a írskych nezávislých filmoch. Dokonca bola nominovaná na Cenu za najlepšiu herečku na Irish Film and Drama Awards za svoju úlohu v projekte z roku 2015 Volám sa Emily.

